Главный тренер сборной России Велимир Петкович после заключительного матча команды на чемпионате Европы отказался обсуждать работу судей и сказал, что доволен итогами турнира.

— Поздравляю коллегу Альфреда Гисласона и сборную Германии с победой, хотя насколько она заслуженная, можно поспорить, — сказал Петкович. — Мы на последних минутах вели, владели мячом и имели шансы решить матч в свою пользу. Не хочу ничего говорить о судействе, эмоции после игры еще не остыли. Нужно пересмотреть встречу, чтобы делать выводы.

В целом, я горд тем, что моя команда показала на этом турнире, он еще раз показал, что мы на верном пути. Мы на равных играли с такими великими гандбольными нациями, как Норвегия, Испания и Германия. Поэтому возвращаемся в Москву довольными.

Россияне на чемпионате Европы одержали три победы при одной ничьей и трех поражениях.