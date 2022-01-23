Магия последних секунд. Россияне спасли ничью с Польшей

Сборная России набрала первое очко в основном раунде мужского чемпионата Европы благодаря голу на последней секунде.

Чемпионат Европы. Мужчины

Основной раунд

Польша — Россия — 29:29 (13:12)

Польша: Сичко (8), Дашек (6), Морыто (6)

Россия: Косоротов (8), Житников (7)

На чемпионате Европы постепенно приходит время собирать камни. То есть считать очки, причем не только свои, но и чужие. После двух туров второго группового этапа появились первые команды, которые точно завершат турнир на этой стадии, но вот проход в плей-офф не гарантировал себе никто.

Почти для каждой команды братиславской группы перед воскресными матчами существовало с полдесятка сценариев, от откровенно провальных до невероятно успешных, от теоретических до научно-фантастических. И при взгляде в таблицу снова накатывала досада от поражения сборной России в предыдущей встрече с Испанией, ведь даже одно очко позволяло бы смотреть в будущее с куда большим оптимизмом.

Площадка для старта

Но держать в уме это поражение, как и любое другое, — дело бессмысленное. Да, после второй подряд неудачи турнирный прогноз для команды Велимира Петковича сменился с «ясного» на «преимущественно облачный». И чтобы продолжить выступления на турнире, должно сойтись воедино немало звезд.

Хотя это должно было только добавлять мотивации перед оставшимися играми. У команды появилась четкая задача — показать максимум в двух оставшихся турах. Только тогда появится интерес к результатам других.

И матч с Польшей виделся идеальным космодромом, чтобы, наконец, запустить немного забарахлившую российскую ракету в небо основного раунда. Поляки не так просты — еще недавно они брали бронзу на ЧМ-2015, становились четвертыми в Европе и на Олимпиаде в Рио. У россиян из шести встреч на высшем уровне с 2005 года они выиграли пять. Да и на этом турнире успели обыграть не самых слабых австрийцев и белорусов.

Но, с другой стороны, в последние пять лет польская сборная не блещет. А в основном раунде в Братиславе команда до этого смотрелась откровенно слабо, повторив уже пару антирекордов в истории выступлений на Евро: сначала они получили 42 гола от Норвегии, затем сами смогли забить только 18 Швеции. Оба матча Польша проиграла с двузначной разницей.

Чудесное спасение

Перед матчем из Кошице прибыли Сергей Марк Косоротов, которого очень не хватало в предыдущих матчах, и Андрей Верещагин. Но в полном составе сборная была недолго — положительный тест сдал разыгрывающий Валентин Воробьев.

Косоротов вышел в стартовом составе и на первых минутах стал заводилой вместе с партнером и по национальной команде, и по клубу Дмитрием Житниковым. Они оба играют за польскую «Вислу» и отлично знакомы с возможностями соперника. И в начале встречи и забивали, и отдавали, позволив создать отрыв в три мяча.

Поляки же поначалу запомнились только большим количеством потерь. Но сменили вратаря, после чего в очередной раз забарахлила российская атака, пять неудачных бросков подряд позволили соперникам подтянуться. Пробить Матеуша Зембржицки сумел опять же Косоротов. Но голкипер уже поймал кураж и тащил мячи один за другим, плюс его партнеры не слишком церемонились с россиянами в обороне. И за две минуты до перерыва Польша впервые вышла вперед, удержав этот перевес до сирены.

И после перерыва оппоненты продолжили гнуть свою линию, действуя на грани фола, а порой и за ней. Польше даже удалось создать задел в два мяча, но тут кстати оказались атаки с ходу от Романа Остащенко и Дмитрия Корнева. Поправил прицел Житников — и вот мы снова впереди. Хотя время текло, а исход встречи продолжал оставаться туманным.

Россияне лидировали с минимальным отрывом, но увеличить его не давали потери. В одном из моментов Косоротову пришлось даже блокировать бросок по пустым воротам. А вот для наших вратарей это был не лучший день. Хотя и Зембржицки перестал выручать, вернувшись на скамейку запасных. Игра продолжала балансировать, как канатоходец над обрывом. Второй матч подряд концовка оказалась для россиян максимально нервной.

Но насколько — даже невозможно было представить. За минуту до конца при равном счете Александр Ермаков заработал фол в атаке, а по ходу ответной у поляков Петкович за споры с судьями получил удаление. Тренер еще продолжал выяснять отношения с официальными лицами, когда соперники довели атаку до конца. 29:28, и поляки начали праздновать. На то, чтобы спастись, оставалось две секунды. Мало? Для Косоротова вполне достаточно — он успел получить мяч и едва ли не с центра площадки бросил в нижний угол.

Итак, судьба вернула россиянам долг за поражение от Испании двумя днями ранее. Но вряд ли этой ничьей хватит для попадания в плей-офф Евро.