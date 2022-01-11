Сборная России по гандболу объявила состав на чемпионат Европы
Тренерский штаб мужской сборной России определил итоговый состав на чемпионат Европы, который пройдет в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января.
После товарищеских матчей в Хорватии команда вернулась в Новогорск, где в понедельник, 10 января, провела вечернюю тренировку. По ее итогам и после совещания с медицинским штабом тренеры сборной назвали 18 игроков, которые поедут на Евро-2022. По сравнению с составом, игравшим в хорватских спаррингах, список пополнили левый полусредний Михаил Виноградов и линейные Радомир Врачевич и Александр Ермаков, а покинул его получивший травму разыгрывающий Сергей Кудинов.
Состав сборной России
Вратари: Андрей Верещагин («Пермские медведи»), Артём Грушко («Чеховские медведи»), Виктор Киреев (ЦСКА).
Левые крайние: Роман Остащенко («Чеховские медведи»), Игорь Сорока (ЦСКА).
Правые крайние: Дмитрий Корнев, Даниил Шишкарёв (оба — «Чеховские медведи»).
Линейный: Павел Андреев, Александр Ермаков (оба — «Чеховские медведи»), Радомир Врачевич («Виктор»).
Правые полусредние: Никита Каменев, Александр Котов (оба — «Чеховские медведи»).
Левые полусредние: Михаил Виноградов («Брегенц» Австрия), Евгений Дзёмин («Чеховские медведи»), Сергей Марк Косоротов («Висла», Польша), Дмитрий Санталов («Мешков Брест», Белоруссия).
Разыгрывающие: Валентин Воробьев (ЦСКА), Дмитрий Житников («Висла», Польша).
Тренерский штаб: Велимир Петкович (главный тренер), Валентин Бузмаков, Роман Фитилёв (тренер вратарей).
В предварительном раунде Россия сыграет с Литвой, Норвегией и Словакией. Матчи состоятся 13, 15 и 17 января соответственно.
Дополнительная информация:
https://rushandball.ru/publications/27142/sostav-sbornoj-rossii-na-evro-2022
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю