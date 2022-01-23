Линейный сборной России Павел Андреев подвел итоги матча с Польшей (29:29), после которого команда утратила шансы попасть в полуфинал турнира.

— Наверное, после игры с Испанией не хватило эмоций, — сказал Андреев. — Не все получалось в нападении, в первом тайме не реализовали много моментов «один в один». Запасной вратарь у них зацепился. В защите вроде бы справлялись, но все равно залетали легкие мячи. Хотя поляки особо ничем не удивили. Тренер в перерыве сказал — сзади неплохо получается, но нужно забивать свои моменты и добавить настроя. Считаю, хорошо, что удалось свести такую игру хотя бы к ничьей.

В последнем туре основного этапа чемпионата Европы россияне 25 января сыграют с Германией.