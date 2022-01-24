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Результат матча чемпионата Европы по гандболу между Россией и Польшей оставили в силе

Европейская федерация гандбола отклонила протест Польши на результат матча с Россией на чемпионата Европы
Иван Шитик
Корреспондент

Европейская федерация гандбола отклонила протест Польской федерации гандбола на результат матча национальной сборной с командой России в основном раунде мужского чемпионата Европы, сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 29:29. После этого результата обе команды лишились шансов на выход в полуфинал. Российский гандболист Сергей Марк Косоротов сравнял счет на последней секунде матча.

Польская федерация гандбола подала протест на результат матча, считая, что игрок допустил нарушение правил (пробежку).

Источник: https://tass.ru/sport/13508383
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Федерация гандбола Польши подала протест на результат матча с Россией на чемпионате Европы
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