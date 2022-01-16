Огонь в Кошице. Россияне одержали красивую победу над Норвегией

Во втором матче предварительного этапа Евро-2022 сборная России сумела обыграть фаворитов группы норвежцев — 23:22 и находится в шаге от попадания в основной раунд.

Чемпионат Европы. Группа F

Норвегия — Россия — 22:23 (12:14)

Н: Бартольд (7), Сагосен (4)

Р: Житников (7), Котов (4)

В ночь перед игрой России и Норвегии на мужском чемпионате Европы в Кошице выпал снег. Пусть его было и немного, лишь припорошив улицы, дома и припаркованные автомобили. Но это точно сделало январский пейзаж привычнее и россиянам, и норвежцам. А центр города сделало похожим на рождественскую сказку.

Впрочем, гандболистам в этот день было не до лирики и любования красотами — им предстоял важнейший матч. И Россия, и Норвегия начали с побед, и второй успех мог гарантировать им попадание во второй этап. Команда Велимира Петковича накануне поработала в тренажерном зале, а кроме этого в программе подготовки были запланированы разбор видео, теория и игровая тренировка.

Битва с фаворитом

Конечно, предматчевые расклады по сравнению с первым туром у россиян были совсем иными. Если литовская сборная редкий гость на крупных турнирах, то Норвегия — явный фаворит группы F и входит в число претендентов на медали. На прошлом чемпионате Европы скандинавы выиграли восемь матчей из девяти, оступившись только в полуфинале с Хорватией.

Да и нынешний турнир начали очень мощно. Словакия на эмоциях поначалу пыталась навязать борьбу, но в итоге была разгромлена с перевесом в 10 мячей. А 35 голов, забитых норвежцами, стали лучшим результатом среди всех команд в стартовом туре. Более того, у северян забивали 13 из 14 полевых игроков! При этом супербомбардир Сандер Сагосен отличился только трижды — обеспечив себе нужный результат, Норвегия стала использовать широкую ротацию состава.

У россиян, как мы помним, вышло ровно наоборот. Отличный старт и тяжелая концовка, где пришлось с большим трудом отстаивать победу. Хотя два очка команда все-таки набрала, и это главное. «Думаю, это послужит нам уроком, и мы сделаем правильные выводы. Нельзя так проводить второй тайм. У нас сломалась защита, потеряли концентрацию, а это сразу сказывается», — говорил пресс-службе ФГР левый полусредний Сергей Марк Косоротов, с девятью голами ставший лучшим бомбардиром команды в первой игре. При этом за несколько часов до матча из стана сборной пришло неприятное известие — левый полусредний Евгений Дземин сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован, ближайшие матчи он пропустит.

Интересно, что на крупных турнирах Россия и Норвегия встречались семь раз, но лишь однажды за последние 11 лет. На ЧМ-2017 во Франции наша команда уступила со счетом 24:28. Кстати, точно с таким же счетом завершилась и предыдущая игра этих соперников на Евро — в 2010-м в Австрии. А последняя победа России была одержана на Евро-2006 — 24:21.

Вдохновенный тайм

Точно не известно, как Велимир Петкович настраивал команду на матч, но первый тайм сборная снова провела сильно. Играли мощно, слаженно, местами гениально.

Счет со второй попытки открыл Сергей Марк Косоротов, которому тут же ответил Сандер Сагосен. Но ни российский, ни норвежский бомбардиры не стали главными героями первой половины. Сагосен в дебюте не забил семиметровый и как-то сник. А вот Дмитрий Житников — стал, заявив о своих претензиях двумя заброшенными мячами уже на старте.

Пара неудачных атак, и норвежцам удалось уйти вперед на два мяча, но россияне подхватили этот всплеск и соперника не отпустили. После удаления у соперников все тот же Житников и вчерашний именинник Александр Ермаков счет сравняли. Вскоре после этого удалось «засушить» Норвегию на целых пять минут, но и у нас за это время забил только Житников. Северян в эти минуты здорово подтащил вратарь Кристиан Северас.

Обращали на себя внимание два момента. Первый — россияне использовали для атак только центр и правый фланг, и вообще не атаковали из углов. Первый такой гол капитан Даниил Шишкарев забил только на 26-й минуте. И второй — даже когда Петкович включил ротацию, игра не сломалась. Сборная продолжала лидировать. Дважды издали мощно выстрелил Санталов, еще раз забросил Житников, а Александр Котов украсил игру трюковым броском в прыжке спиной к воротам. И закончился тайм в нашу пользу — Санталов не реализовал быстрый отрыв, но прямо под сирену сделал скидку на Ермакова — 14:12.

Не отступать и не сдаваться

Этот же эмоциональный порыв россияне сохранили и после перерыва. За восемь минут игры норвежцы забили дважды с семи метров, и ни разу — с игры. А после перехвата и атаки, завершенной Романом Остащенко, перевес команды Петковича впервые достиг четырех мячей. При этом Сагосен продолжал промахиваться, а его партнеры — терять мячи.

Конечно, весь матч так продолжаться не могло. Норвежцы нащупали свою игру в обороне и все чаще стали прихватывать соперников, их лидер поправил прицел, и отставание тут же сократилось до «-минус 2». Почти тут же Петкович взял тайм-аут — самое главное в матче было еще впереди.

У нас в воротах продолжал стоять стеной Виктор Киреев, признанный лучшим игроком первого матча — он сделал несколько важных сэйвов, и это позволяло россиянам оставаться впереди. С атакой же дела были хуже, с 40-й по 50-ю минуты мы забили всего два раза — Дмитрий Корнев в пустые ворота и Никита Каменев. После этого включились атаки с краев — мы увидели два мяча от Корнева и Игоря Сороки.

Вторую игру подряд нас ждала огненная концовка. Если норвежцы, почти весь матч игравшие в роли догоняющих, и нервничали, то это было не слишком заметно на площадке, вперед они перли до последних секунд. Хотя их тренер Кристиан Берге и получил желтую карточку, когда судьи за две с небольшим минуты до конца выписали нашим соперникам двухминутное удаление и семиметровый. Этот момент мог стать решающим, но Косоротов не смог перехитрить запасного вратаря соперников, и перевес остался минимальным. Теперь нужно было отбиваться в обороне, что команда героически и делала оставшееся время.

Есть важная победа над Норвегией, и теперь нужно подтвердить свои амбиции в последней игре группы против Словакии, которая в первом матче дня обыграла литовцев.