Виктор Киреев: «Большие победы не за горами»

Вратарь сборной России Виктор Киреев поделился впечатлениями от последнего матча на Евро-2022 с Германией (29:30) и турнира в целом.

— Сейчас ощущаю усталость, плюс незапланированная травма — старая, здесь обострилась, — сказал Киреев. — Но в целом нормально. Спасибо всей команде за этот чемпионат. Хочу поблагодарить болельщиков и попросить, чтобы и дальше нас поддерживали, не хаяли, а мы будем для них стараться. Во время турнира ощущал поддержку, многие писали — родственники, друзья, знакомые. Но приятно было, и когда незнакомые люди писали добрые слова в соцсетях.

Если подводить итог — как сказал наш капитан Даниил Шишкарев, надо все лучшее с этого турнира взять с собой. Если будем продолжать в том же духе, не за горами большие победы. Что касается своей игры, я всегда самокритичен, поэтому особо не доволен. Надо больше помогать парням, чтобы обыгрывать Германию, Испанию и так далее.

Киреев на прошедшем турнире провел на площадке больше всего времени среди игроков российской сборной — 288 минут в семи встречах.