Сборная России прервала черную серию длиной в шесть лет. Трудное начало ЧЕ

Россияне начали чемпионат Европы с неожиданно сложной победы над Литвой.

Чемпионат Европы. Группа F

Россия — Литва — 29:27 (14:9)

Оказавшись на арене в Кошице за сутки до старта чемпионата Европы, я бросил взгляд на большой монитор в пресс-центре и словно заглянул во временной портал. На экране явно шла прямая трансляция, бодро двигались гандболисты, а титры гласили, что идет игра России и Литвы. Причем матч шел упорный, с небольшим перевесом литовцев в счете.

Но магия продлилась недолго. Все прояснилось за несколько секунд, и научная фантастика здесь ни при чем. Организаторы проводили тестирование всех систем на арене, включая телевизионные, а в роли «подопытных» выступили гандболисты местного клуба, проводившие двусторонку. Прошло 24 часа, и на площадке все сложилось немного по-другому.

Гандбол на льду

Сказать, что Кошице в эти дни живет гандболом, сложно. Понятно, что в соседней Венгрии ажиотаж вокруг турнира гораздо больше — там недавно открыли две арены, построенных к турниру. В том числе и самый большой в Европе гандбольный стадион в Будапеште на 20 тысяч зрителей. И в дни матчей венгров на Евро-2022 он будет собирать аншлаги.

В Словакии же установлено ограничение в 25 процентов от вместимости арен. В Кошице это чуть больше двух тысяч человек, хотя на матче России и Литвы не набралось и такой аудитории. Это и понятно, в городе куда популярнее хоккей. На «Стил Арене» дважды проводились хоккейные чемпионаты мира. На время Евро, кстати, лед растапливать не стали, просто уложили сверху покрытие для гандбола.

Капитан сборной России Даниил Шишкарев перед вылетом в Словакию сказал «СЭ», что первые матчи на крупных турнирах это всегда больше не про гандбол, а про эмоции. С этой точки зрения Литва выглядела для нас идеальным соперником для вкатывания в турнир.

Для литовцев это второй чемпионат Европы в истории — первый раз был в далеком уже 1998-м. Хотя тогда прибалтийская команда одержала две победы в шести матчах. Сборная не самая опытная, литовских гандболистов в ведущих европейских чемпионатах немного, а главной звездой команды является 35-летний разыгрывающий Айденас Малашинскас. К тому же перед турниром из-за травмы выбыл из строя Йонас Трухановичюс — единственный литовский гандболист, выигрывавший Лигу чемпионов.

Еще один момент, на который не могли не обращать внимания болельщики — последняя победа сборной России на чемпионатах континента была одержана почти шесть лет назад. 20 января 2016-го была обыграна Черногория со счетом 28:21. С тех пор в составе россиян остались только Шишкарев, Дмитрий Житников, Игорь Сорока и Виктор Киреев, а сама команда не попала на Евро-2018 и проиграла все три матча на следующем турнире. Поэтому встреча с соперником, у которого Россия выиграла все четыре встречи в истории с общим перевесом «+36», была шансом прервать черную серию длиной в шесть лет.

Поверить в себя

До игры россияне успели прогуляться по городу, а также провести сеанс видеосвязи с главой ФГР Сергеем Шишкаревым и гендиректором федерации Львом Ворониным. «Если вы поверите себе, повернетесь друг к другу лицом, то преодолеете все преграды. Хочется, чтобы сборная попала в топ-8, но давайте решать задачи поэтапно», — сказал гандболистам Шишкарев.

В начале первого матча особых трудностей у россиян не возникло. Первый мяч сборной на турнире забросил Житников, а после восьми минут игры на табло уже горел счет 6:1. И это при том, что игра команды еще далека от идеала. Это можно было увидеть после того как литовцы перестроили игру — у них прошло несколько удачных атак через Петрейкиса, и после того как преимущество сократилось до трех мячей, тайм-аут взял уже Петкович.

Впрочем, класса у сборной Литвы все-таки недостаточно, чтобы играть с россиянами на равных весь матч. Об этом говорило и большое количество потерь у соперника. К тому же у нас наладились дела в обороне, да и Киреев в воротах был надежен. Впереди же все было в порядке — забивали Сергей Марк Косоротов, Шишкарев, Павел Андреев. Россияне вернули себе комфортное преимущество и держались на дистанции в пять-шесть мячей.

Второй тайм большую часть времени шел буднично, но внезапно превратился в триллер в самом конце. Литовцы бурно радовались каждому удачному действию, будь то гол, сейв или красивая «воздушка». Россияне же пробовали разные сочетания игроков — мы увидели даже второго вратаря Андрея Верещагина, и в какой-то момент упустили нити игры. Литовцы сократили отставание до «минус 2», а на последней минуте и до минимума. Но в решающие моменты в атаке был хладнокровен Косоротов, и отстоять ценную победу удалось. Теперь 15 января команде предстоит серьезное испытание — матч с Норвегией.