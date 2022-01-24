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Сегодня, 11:45

Федерация гандбола Польши подала протест на результат матча с Россией на чемпионате Европы

Екатерина Савостина
Корреспондент

Федерация гандбола Польши направила протест в Европейскую гандбольную федерацию на результат матча основного раунда чемпионата Европы с Россией. Об этом сообщает Sportowefakty.wp.pl.

По информации источника, в сборной Польши недовольны решением судей, которые засчитали гол Сергея Косоротова. В концовке матча поляки вели 29:28, но благодаря броску на последней секунде россияне сравняли счет.

Поляки считают, что Косоротов сделал пробежку и арбитры не должны были засчитывать последний гол.

По итогам встречи обе сборные потеряли шансы выйти в полуфинал чемпионата Европы.

Источник: https://sportowefakty.wp.pl/pilka-reczna/981625/zdecydowana-reakcja-polakow-na-wielka-kontrowersje
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