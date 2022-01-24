Федерация гандбола Польши подала протест на результат матча с Россией на чемпионате Европы

Федерация гандбола Польши направила протест в Европейскую гандбольную федерацию на результат матча основного раунда чемпионата Европы с Россией. Об этом сообщает Sportowefakty.wp.pl.

По информации источника, в сборной Польши недовольны решением судей, которые засчитали гол Сергея Косоротова. В концовке матча поляки вели 29:28, но благодаря броску на последней секунде россияне сравняли счет.

Поляки считают, что Косоротов сделал пробежку и арбитры не должны были засчитывать последний гол.

По итогам встречи обе сборные потеряли шансы выйти в полуфинал чемпионата Европы.