Федерация гандбола Польши подала протест на результат матча с Россией на чемпионате Европы
Федерация гандбола Польши направила протест в Европейскую гандбольную федерацию на результат матча основного раунда чемпионата Европы с Россией. Об этом сообщает Sportowefakty.wp.pl.
По информации источника, в сборной Польши недовольны решением судей, которые засчитали гол Сергея Косоротова. В концовке матча поляки вели 29:28, но благодаря броску на последней секунде россияне сравняли счет.
Поляки считают, что Косоротов сделал пробежку и арбитры не должны были засчитывать последний гол.
По итогам встречи обе сборные потеряли шансы выйти в полуфинал чемпионата Европы.
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