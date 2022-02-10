Исполком ФГР признал удовлетворительным выступление сборных России

На заседании исполкома Федерации гандбола России с отчетами о выступлении на женском чемпионате мира в Испании и мужском чемпионате Европы в Словакии и Венгрии выступили главные тренеры команд Людмила Бодниева и Велимир Петкович.

— Обе сборные получили оценки «удовлетворительно», — сообщил генеральный директор ФГР Лев Воронин. — Думаю, все знают, что у женской состав значительно обновился, и новобранцы хорошо себя показали. По желанию и самоотдаче претензий ни к кому нет. Понятно, что есть проблемы по ряду амплуа, но тренерский штаб уже наметил пути, которыми будет двигаться. Вернутся ключевые игроки — Дарья Дмитриева уже возобновила карьеру, Анна Вяхирева уже тренируется, Полина Ведехина. Но курс на омоложение команды мы считаем верным.

Мужская сборная провела один из самых ярких турниров за последние годы. Как отмечали многие, ни за одну игру россиян на Евро-2022 не было стыдно. Посмотрите, как команда сплотилась, психологически окрепла, и это отразилось на результатах. И самое важное — для нас нет авторитетов, соперников, которых невозможно обыграть. Конечно, ковид внес свои коррективы, мы потеряли нескольких лидеров перед основным раундом, не говоря уже о тех, кто выбыл еще в процессе подготовки. Но команда показала свой максимум в этих матчах. Надеюсь, когда-нибудь нам все-таки удастся собрать оптимальный состав — у нас есть набор игроков, способных решать максимальные задачи.

Напомним, что женская сборная России на декабрьском ЧМ уступила в четвертьфинале Норвегии, а мужская команда заняла на Евро итоговое девятое место.