Германия — Россия: прямая трансляция матча чемпионата Европы по гандболу
Прямая трансляция матча чемпионата Европы по гандболу Германия — Россия
25 января в Братиславе (Словакия) мужская сборная России проведет заключительный матч основного группового этапа чемпионата Европы по гандболу. Соперник — сборная Германии.
Игра пройдет на арене «Зимний стадион Ондрея Непелы» и начнется в 20.00 по московскому времени.
Видеотрансляцию матча в прямом эфире можно будет посмотреть по этой ссылке.
Сборная России занимает четвертое место с тремя очками в группе 2 после четырех игр. Российская команда уже потеряла шансы на выход в полуфинал турнира. Немцы — пятые с двумя очками.
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