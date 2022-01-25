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Сегодня, 18:30

Германия — Россия: прямая трансляция матча чемпионата Европы по гандболу

Прямая трансляция матча чемпионата Европы по гандболу Германия — Россия
Сборная России по гандболу.
Фото Reuters

25 января в Братиславе (Словакия) мужская сборная России проведет заключительный матч основного группового этапа чемпионата Европы по гандболу. Соперник — сборная Германии.

Игра пройдет на арене «Зимний стадион Ондрея Непелы» и начнется в 20.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию матча в прямом эфире можно будет посмотреть по этой ссылке.

Сборная России занимает четвертое место с тремя очками в группе 2 после четырех игр. Российская команда уже потеряла шансы на выход в полуфинал турнира. Немцы — пятые с двумя очками.

Сборная России по&nbsp;гандболу. Сборная России на чемпионате Европы по гандболу: расписание и результаты

Гандбол
Сборная Германии по гандболу
Сборная России по гандболу
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