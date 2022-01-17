Наши гандболисты выигрывают третий матч подряд. Следующая остановка — Братислава

Сборная России в заключительном матче предварительного этапа Евро-2022 разгромила Словакию и заняла первое место в группе F.

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа F

Словакия — Россия — 27:36 (9:19)

Словакия: Прокоп (8), Урбан (7)

Россия: Косоротов (7), Андреев (5), Каменев (5)

Как быстро порой меняется ситуация на крупных, но скоротечных турнирах. Когда неделю назад сборная России отправлялась на чемпионат Европы в Словакию, ее перспективы выглядели туманными. Особенно учитывая, что национальная команда пропустила турнир в 2018-м и проиграла все три матча в 2020-м.

И казалось, что тяжелый второй тайм стартового матча с Литвой только подчеркивает обоснованность опасений — команда Велимира Петковича уверенно вела 50 минут, а за последние 10 едва не позволила сопернику уйти с «-6». Но два дня спустя Россия показала гандбол совсем другого уровня, сумасшедшее желание и концентрацию на протяжении всего матча. И обыграла призеров прошлого Евро норвежцев.

Время первых

Теперь на последний матч в Кошице, против хозяев площадки, сборная выходила в статусе лидера группы с четырьмя очками. Но при этом, что удивительно, еще не гарантировав себе выход в следующий раунд. Более того, перед последним туром самая простая задача была у проигравшей нам Норвегии — победа над литовцами с любым счетом гарантировала скандинавам продолжение пути на Евро. Ведь до поражения от России они обыграли Словакию с перевесом в 10 мячей.

Тогда как Россия теоретически могла в понедельник проиграть, но с разницей не более пяти голов. Впрочем, Петкович сразу после победы над Норвегией подчеркнул, что этот успех будет куда менее значимым, если его команда проиграет следующий матч. Поэтому сомнений в целях россиян на последний тур не возникало. Тем более что сборная не начинала Евро с трех побед подряд аж с 2002 года. Тогда, кстати, Россия в итоге дошла до финала.

Словакам же отступать было и вовсе некуда. Плюс они подходили к матчу на эмоциональном подъеме — победа над Литвой стала для их сборной первой в истории чемпионатов Европы. Теперь они должны были попытаться впервые в истории победить Россию, за шесть предыдущих матчей с которой лишь один раз добыли ничью. Но один из лидеров сборной России Дмитрий Житников был далек от того, чтобы предвкушать легкую прогулку: «Думаю, что матч будет даже более сложным, чем с Норвегией. Потому что словаки выступают дома, рядом с ними болельщики. Эта команда обязательно будет мотивирована».

Перед игрой сборная России понесла очередные потери — вслед за Евгением Дземиным в ковид-карантин попали вратарь Андрей Верещагин и капитан команды Даниил Шишкарев. Поэтому в заявке на этот раз оказались 15 гандболистов. Впрочем, на ходе игры это не сказалось.

Спасибо, Кошице!

За исключением пары стартовых минут, первый тайм прошел при полном доминировании сборной России. Словаки действительно вышли на площадку заряженными на борьбу, открыли счет. Но, пожалуй, желание проявить себя было даже излишним. Уже на четвертой минуте они схлопотали удаление за... неправильно проведенную замену, затем еще одно. И это позволило россиянам уйти в отрыв на три мяча.

Кроме того, у хозяев было очень много промахов, они торопились и раз за разом посылали мяч мимо створа ворот. Еще часть бросков отражал Виктор Киреев — по итогам первого тайма у него набралось сразу девять сейвов. Другим бичом сборной Словакии стали потери, которые были чересчур частыми. После того как Дмитрий Корнев и Дмитрий Житников наказали соперников в быстрых отрывах, перевес достиг пяти мячей. Россияне забивали часто и на любой вкус — Сергей Марк Косоротов дважды подряд послал мяч по углам бросками по центру, затем пришла очередь Александра Ермакова и Павла Андреева.

Второй тайм-аут Кукучка взял уже при счете 15:6 в пользу россиян, а заодно поменял вратаря — у его команды не получалось ровным счетом ничего, ни в атаке, ни в обороне. Команда Петковича же явно поймала кураж и продолжала методично крушить соперника. После очередного точного броска Косоротова перевес сборной впервые стал двузначным и остался таким до перерыва. Теперь словакам нужно было за тайм отыгрывать гандикап в 16 мячей.

Понятно, что последние полчаса, проведенные в Кошице, превратились для россиян в формальность. Можно было дать поиграть резервистам, посмотреть разные варианты с прицелом уже на второй этап, улучшить личную и командную статистику. В итоге забитыми мячами в протоколе отметились сразу 12 наших игроков

Теперь сборная России переезжает в Братиславу. Точный состав наших соперников по следующему раунду и календарь матчей определятся позднее.