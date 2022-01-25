Сергей Марк Косоротов: «На Евро получен колоссальный опыт»

Лучший бомбардир сборной России на чемпионате Европы Сергей Марк Косоротов подвел итоги турнира и сказал, что команда прибавила по сравнению с ЧМ-2021.

— Это был очень длинный и достаточно удачный для нас турнир, — сказал Косоротов. — Хотя и не все матчи сложились так, как хотелось бы. Но почти в каждой игре мы показывали характер и бились до самого конца. Благодарен команде Германии за последний матч, который тоже станет для нас настоящим уроком. Пока не проанализировал все события, но опыт, конечно, здесь получен колоссальный. Надеюсь, что я смогу его пронести с собой, осмыслить и впоследствии применять.

— Можете сравнить нынешние ощущения с теми, что были после чемпионата мира год назад?

— Думаю, мы подросли эмоционально, это чувствовалось. Сам Евро складывался в каких-то моментах лучше, в каких-то хуже. Но здорово, что мы здесь оказались и показывали такую игру. Надеемся, что команда продолжит шаг за шагом двигаться в направлении, которое мы сами себе наметили. Конечно, аппетит приходит во время еды, но все нужно делать постепенно.

В пяти матчах Евро-2022 на счету Косоротова 33 гола. Еще две встречи он пропустил из-за положительного теста на коронавирус