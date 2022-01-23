Сергей Марк Косоротов: «Договорились сразу шарашить по воротам»

Левый полусредний сборной России Сергей Марк Косоротов, принесший на последней секунде ничью со сборной Польши в матче чемпионата Европы, отметил, что команда не должна была доводить дело до такой концовки.

— Задача на последюю атаку была простая — шарашить по воротам, — сказал Косоротов. — На что-то другое времени не было, договорились бросать сразу. Я так и сделал. Почему не все получалось в атаке? После таких игр сложно сразу что-то сказать, объяснить, что случилось. Почему сложно было пробить какого-то конкретного вратаря, почему не очень активно действовали. Ответа пока нет, но к следующей игре мы все разберем и постараемся больше не допускать тех же ошибок. Решения судей о двухминутном удалении и красной карточке Велимиру Петковичу пусть остаются на их усмотрение. Были там нарушения, не были. Да, обидно, жалко, что мы из-за этого упустили какое-то преимущество. Но в любом случае, мы должны были раньше выигрывать эту встречу и не доводить до такой концовки.

— Чувствовалось по ходу встречи, что соперники хорошо знают вас и Дмитрия Житникова, с которым вместе вы играете за «Вислу»?

— Когда идет матч, ты так погружен в него, что не чувствуешь, опекают тебя по-особому или нет. Не могу сказать, что к нам было какое-то особенное внимание, и от этого не получилась игра. Мне кажется, было много моментов, нужно было просто их реализовать. Что касается обороны, мне кажется, нам не хватило эмоций. Не смогли в каких-то моментах упереться, настроиться. Много матчей позади, часть ребят проводит на площадке очень много времени. И сложно перейти вот эту грань усталости.

Напомним, что сборная России потеряла даже теоретические шансы пробиться в полуфинал, но еще может претендовать на участие в игре за пятое место.