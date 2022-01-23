«Не могу снова похвалить арбитров». Петкович громит судейство матча с Польшей

Главный тренер сборной России Велимир Петкович после драматичного матча с Польшей (29:29) на Евро-2020, в котором он получил красную карточку на последних секундах, остался очень недоволен работой французской бригады судей и делегата матча.

— После предыдущей игры с Испанией я похвалил арбитров, но, к сожалению, на этот раз не могу сказать того же, — отметил Петкович. — Хотелось бы спросить тех, кто отвечает за судейство — как мы должны вести себя в тех ситуациях, когда нам кажется, что арбитр неправ? Если рефери считает, что я нарушаю правила, мне выписывают двухминутное удаление. Если так считает делегат — красную карточку. А ответьте, что делать нам?! После матча я проанализировал некоторые моменты, посмотрел повторы. Нам отменили два гола Житникова на последних минутах. Чистых гола, уверен в этом на сто процентов. У Польши два очень крепких парня впереди, которые все 60 минут шли напролом через нашу защиту, и судьи не зафиксировали ни одного нарушения. А когда один из моих ребят попытался сделать то же самое в концовке, его наказали фолом в атаке.

— А что насчет удаления?

— Понятия не имею, почему мне показали красную карточку и выгнали с площадки. Да, может я и вышел немного за пределы технической зоны, но мяч в этот момент был на противоположном конце поля, и я никому не помешал. Мне кажется, это решение принял делегат матча, и тем самым во многом определил исход игры. Делегат матча! Это недопустимо. И заметьте, в подобных ситуациях мы, тренеры, можем в итоге лишиться работы, а делегат ничем не рискует. У меня есть и фото, и видео, подтверждающие — если я и вышел за линию, то всего на пару сантиметров.

Напомним, что россиянам удалось спасти ничью уже без Петковича на скамейке, взяв тайм-аут за две секунды до финальной сирены и проведя атаку, завершенную Сергеем Марком Косоротовым.