Остров невезения. Сборная России уступила Испании, не забив пенальти на последней секунде

Во втором туре основного раунда Евро-2022 российские гандболисты дали бой действующим обладателям титула, но уступили в один мяч.

Чемпионат Европы

Основной раунд. Группа II

Россия — Испания — 25:26 (11:12)

Россия: Санталов (6), Сорока (4)

Испания: Касадо (7)

Накануне сборная России потерпела первое поражение на чемпионате Европы — переехав в Братиславу, команда Велимира Петковича не смогла продолжить начатую в Кошице серию, уступив шведам. Но переживать по этому поводу у игроков и тренеров не было времени — ровно через сутки предстоял матч с Испанией.

И как сказал сам главный тренер россиян в ответ на вопрос корреспондента «СЭ», россиянам ничего не остается в этот небольшой промежуток времени, кроме как работать и готовиться. Тем более что на таких турнирах обстановка может меняться в мгновение ока. Перед вторым туром из шести команд сразу у четырех было по два набранных очка. И если один проигрыш оставил россиянам место для маневра, то второй уже включал режим «ни шагу назад».

Плюс капитан

Что точно должно было улучшить настроение и команды, и болельщиков, так это возвращение Даниила Шишкарева. Капитан сборной отбыл карантин в Кошице, куда попал еще после матча с Норвегией, и в ночь с четверга на пятницу приехал в словацкую столицу. «Чувствую себя хорошо, в изоляции тренировался — в гостиничном номере при желании можно сделать любые упражнения, кроме игровых. Оценить свое состояние сейчас непросто, но надеюсь, что буду готов играть сразу», — сказал игрок пресс-службе ФГР.

Появление Шишкарева, на отсутствие которого вместе с Сергеем Марком Косоротовым сетовал Петкович после игры со Швецией, определенно должно было придать импульс игре россиян. В первом туре основного этапа сборная вновь неплохо выглядела у своих ворот, а вот в атаке порой явно не хватало вариантов. Доказательством тому стал 15-минутный отрезок в конце первого и начале второго таймов, за который шведы пропустили только один гол.

Теперь же соперник у нас был еще сильнее — победители двух последних Евро из Испании. Команда Хорди Риберы на этом турнире выиграла все четыре матча и подошла ко встрече с россиянами, имея беспроигрышную серию из 16 матчей на чемпионатах Европы. Накануне испанцы уверенно разобрались с обескровленной коронавирусом Германией.

Действующие чемпионы не знают поражений на Евро с 2018 года и имеют прекрасные шансы стать второй командой в истории, которая шесть раз подряд дойдет до полуфинала. А если пиренейской сборной удастся попасть на пьедестал, это произойдет уже на пятом Евро кряду. Неудивительно, что Испания считается одним из главных фаворитов. А капитаном у них, между прочим, является Гвардиола — линейный немецкого «Лемго» Гедеон Гвардиола. Впрочем, и у испанцев были потери перед матчем — из-за того же ковида на изоляции находится один из самых опытных игроков команды Хоан Канельяс.

Снова засуха

Баланс встреч нашей команды с испанцами на крупных турнирах не в пользу россиян — три победы против шести поражений. А последняя победа России состоялась на Евро-2004. Впрочем, за минувшие 10 лет мы пересекались с испанцами только два раза, на чемпионатах Европы в 2012-м и 2016-м.

Между прочим, у Испании времени на подготовку было еще меньше — свой матч против Германии в четверг они завершили на два с половиной часа позже. Хотя по игре этого не ощущалось, соперники действовали ничуть не менее активно. Уже не раз говорилось, что российская команда, чтобы добиться успеха, должна уповать на надежность обороны. И в этом компоненте первый тайм получился хорошим.

На первых минутах у россиян впереди блеснул Александр Котов, открывший счет, а затем забивший в быстром переходе. Испанцы попробовали ответить тем же, но бросок парировал Виктор Киреев. Тут же мы увидели в действии Игоря Сороку: в предыдущих встречах он был не слишком заметен, но в этом матче проявил себя здорово — забил из угла, потом в быстром переходе и с семи метров.

Но не стоит думать, что все у сборной шло как по маслу, — испанцы, немного отпустив нас в дебюте, быстро нагнали. У них солировали Агустин Касадо и Хорхе Македа, из девяти первых мячей команды соорудившие восемь. Остальных удавалось сдерживать.

Как и в предыдущем матче, вторая половина первого тайма для сборной России прошла под знаком засухи в атаке. Причем испанцы в этом нас поддержали. После очередного гола Сороки команды не забивали почти шесть минут, за которые оба вратаря парировали по пенальти. И вообще, с 17-й минуты до перерыва зрители увидели только шесть мячей. У россиян главным действующим лицом в эти минуты стал Киреев, тащивший почти все. При счете 10:10 Петкович взял тайм-аут, но сразу после него команда дважды пропустила от Хосе Марии Маркеса. Однако семиметровый в исполнении Дмитрия Корнева сохранил россиянам минимальное отставание к середине встречи.

Роковая штанга

Начало второй половины вновь осталось за командой Петковича — у соперника по-прежнему было много брака в атаке. У нас же наконец забили Шишкарев и Дмитрий Житников, расчехлил пушку Дмитрий Санталов, за короткий отрезок забивший четырежды. На противоположном конце площадки в эти минуты продолжал феерить Киреев, совершавший один сейв за другим. Это привело к тому, что России удалось уйти вперед на «+3».

Испанцы после этого поспешили сменить вратаря, и Морено де Варгас почти тут же потащил семиметровый от Корнева. Но Санталов с задней линии по-прежнему бил без промаха. А после гола вышедшего со скамейки Никиты Каменева перевес достиг четырех мячей. И тут же испанцы напомнили, кто тут чемпион Европы: несколько неудачных решений россиян в нападении, легкие голы — и отрыв превратился в минимальный.

Петкович тут же попросил тайм-аут, но вскоре подоспело новое испытание — Александр Ермаков в спорной ситуации получил двухминутное удаление. Соперники воспользовались этим и сравняли счет. За 10 минут до конца все нужно было начинать заново.

Эта последняя треть тайма ожидаемо получилась нервной. Много силовой борьбы, мелких фолов, а тем временем испанцы на 54-й минуте вышли вперед, перехватив инициативу. Напряжение стало осязаемым — за минуту до конца Шишкарев совершил в обороне очень важный перехват, но тут же под давлением отдал неточную передачу. Мяч остался у испанцев, которые взяли тайм-аут и буквально дотянули время до сирены. На последнюю атаку у сборной осталось девять секунд.

И развязка встречи получилась невообразимой. Партнерам удалось доставить мяч до Шишкарева, бросок которого из угла пришелся во вратаря. Испанцы бросились праздновать, а Петкович — к арбитрам, требовать видеопросмотра последних секунд. Те согласились и действительно нашли фол. Время матча уже истекло, и теперь его судьбу должен был решить семиметровый. К точке вышел Сорока, перехитрил вратаря, но мяч попал в штангу и от нее вылетел в поле.

В сухом остатке — очень обидное поражение. Тем не менее команда дала бой чемпионам Европы, большую часть матча вела в счете и заслуживала ничьи. Теперь впереди у россиян день отдыха и матч с Польшей в воскресенье.