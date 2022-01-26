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Сегодня, 00:12

Швеция обыграла Норвегию и пробилась в полуфинал чемпионата Европы по гандболу

Евгений Петров
Корреспондент

В матче основного раунда чемпионата Европы по гандболу сборная Швеции победила команду Норвегии (24:23).

Шведы набрали восемь очков и заняли второе место в группе, обеспечив себе путевку в полуфинал. Норвежцы с шестью очками остались третьими и будут играть в матче за пятое место.

Чемпионат Европы. Мужчины

Второй групповой турнир. Группа II

Швеция — Норвегия — 24:23 (9:14)

«Ondrej Nepela Arena». Братислава (Словакия)

Сборная Норвегии по гандболу
Сборная Швеции по гандболу
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