По старому сценарию. Россияне закончили Евро минимальным поражением

Сборная России проиграла заключительный матч на Евро-2022 с Германией и стала пятой в группе II.

Чемпионат Европы. Мужчины

Основной раунд. Группа II

Германия — Россия — 30:29 (16:12)

Г: Голла (5), Райхманн (5).

Р: Косоротов (8), Ермаков (6).

Для Словакии пришло время попрощаться с мужским чемпионатом Европы. После предварительного раунда турнир уехал из Кошице, как из венгерских Дебрецена с Сегедом, а вторник стал последним игровым днем в Братиславе. Все оставшиеся матчи турнира будут сыграны в Будапеште, но уже без сборной России.

После ничьей с Польшей, добытой благодаря удаче на последней секунде и вместе с тем максимально обидной, россияне утратили шансы на полуфинал, но теоретически еще могли претендовать на участие во встрече за пятое место. Но эта надежда угасла уже к концу предпоследнего игрового дня — победы Швеции и Норвегии исключили даже математическую вероятность переезда в Будапешт.

Интрига не умерла

В итоге заключительный матч против измученной коронавирусом сборной Германии — число немецких игроков, побывавших за время чемпионата на карантине, давно перевалило за десяток — оказался лишен турнирного значения. Но это не значило, что в нем совсем не будет интриги.

Посчитаем интересные сюжеты. О первом накануне в интервью «СЭ» напомнил левый крайний Роман Остащенко. «Руководство национальной федерации перед началом поставило нам цель попасть в восьмерку лучших. Поэтому с Германией будем биться до последнего, это даже не обсуждается. Потери в составе соперника? Германия есть Германия, у них игроков наберется на три-четыре состава», — сказал он.

Действительно, победа над Германией не только могла стать для россиян первой в основном раунде, но и гарантировала лучший результат с 2006 года, когда сборная была шестой. С другой стороны, поражение для немцев означало, что они побьют антирекорд по длительности неудачной серии на Евро, а также повторят худший результат в своей истории — вот вам сюжет номер два.

И вообще, кому хочется закрывать крупный турнир поражением? Точно не Петковичу, который до того, как возглавить сборную России, почти 30 лет отработал тренером в Германии и отлично знает соперника. А с исландским коллегой Альфредом Гисласоном, стоящим у руля бундестим, в дружеских отношениях. Вот вам и сюжет номер три.

И сразу же четвертый — из пяти последних игр между соперниками на крупных турнирах трижды фиксировалась ничья, а два других матча закончились победами Германии в один мяч. Поэтому нас могла ждать очередная драматичная концовка.

На качелях

По первым минутам матча можно было сказать, что над соперниками не довлеет результат. Обе команды старались играть в быстрый атакующий гандбол — немцы показали «воздушку», россияне ответили бросками «парашютиком» от Александра Котова и Даниила Шишкарева. Но эффективность атак у бундестим на первых порах была выше, и немцы начали уходить вперед.

Когда отрыв соперника достиг четырех голов, Петкович прибег к тайм-ауту. И это помогло, команда стала надежнее действовать в обороне, почувствовал уверенность Виктор Киреев. И Россия за четыре минуты сравняла счет — Сергею Марку Косоротову и Дмитрию Житникову помогли пенальтист Михаил Виноградов с Дмитрием Санталовым, забившим фирменным мощным броском. Теперь паузу попросил уже Гисласон.

Какое-то время команды шли вровень, а потом россияне снова выдали серию потерь и ошибок в атаке, за которые соперники быстро наказывали. Засуха растянулась почти на восемь минут, немцы снова ушли на четыре мяча вперед. При этом было интересно, выдержат ли они второй тайм — в заявке на матч у Германии было только 11 полевых игроков, и основная семерка играла почти без замен.



Чтобы забить три мяча подряд после перерыва, россиянам хватило полутора минут — особенно эффектным получился мяч Шишкарева после перехвата Санталова. Да и Киреев подтащил. Остановить этот порыв соперникам помогло удаление Александра Ермакова. В такие кошки-мышки команды играли добрую часть второго тайма. У нашей команды штамповал голы Косоротов, да и в целом игра в атаке стала получаться лучше, но выйти вперед никак не получалось.

Впервые россияне повели за 10 минут до конца, но качели продолжались, и нарушить традицию горячих концовок не удалось. На последней минуте при равном счете арбитры наказали россиян удалением, и выстоять в обороне не удалось, как и забить самим в ответной атаке.