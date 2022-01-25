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Сегодня, 21:34

Россия проиграла Германии на чемпионате Европы по гандболу

Евгений Петров
Корреспондент
Сборная России уступила сборной Германии.
Фото ФГР

В матче основного раунда чемпионата Европы по гандболу среди мужчин сборная России уступила команде Германии (29:30).

Решающий мяч немцы забросили за 11 секунд до финальной сирены. Отыграться россияне не успели. Россия с тремя очками заняла пятое место в группе. У Германии четыре очка и четвертое место. Обе команды не смогли выйти в полуфинал.

Обе сборные провели свой последний матч в основном раунде.

Чемпионат Европы. Мужчины

Второй групповой турнир. Группа II

Германия — Россия — 30:29 (16:12)

«Ondrej Nepela Arena». Братислава (Словакия)

Сборная Германии по гандболу
Сборная России по гандболу
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