Норвегия в дополнительное время выиграла у Исландии матч за 5-е место на чемпионате Европы
В Будапеште состоялся матч за 5-е место чемпионата Европы между сборными Норвегии и Исландии, в котором норвежцы одержали победу в дополнительное время — 34:33.
Таким образом, норвежцы заполучили прямой пропуск в финальную стадию чемпионата мира-2023, которая пройдет в Польше и Швеции. Исландцам придется участвовать в квалификации.
Гандбол
Будапешт (Венгрия)
Чемпионат Европы. Мужчины
Матч за 5-е место
Исландия — Норвегия — 33:34 д.в.
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