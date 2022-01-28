Норвегия в дополнительное время выиграла у Исландии матч за 5-е место на чемпионате Европы

В Будапеште состоялся матч за 5-е место чемпионата Европы между сборными Норвегии и Исландии, в котором норвежцы одержали победу в дополнительное время — 34:33.

Таким образом, норвежцы заполучили прямой пропуск в финальную стадию чемпионата мира-2023, которая пройдет в Польше и Швеции. Исландцам придется участвовать в квалификации.

Гандбол

Будапешт (Венгрия)

Чемпионат Европы. Мужчины

Матч за 5-е место

Исландия — Норвегия — 33:34 д.в.