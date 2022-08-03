Вундеркинд из Уругвая, дебютировавший в финале мечты. Кто такой Хоакин Соса, которого подписал ЦСКА

«СЭ» представляет 20-летнего защитника, который усилит команду Федотова.

Победный кросс

Как правило, ЦСКА старается брать молодых игроков на перспективу, однако этим летом армейцы делают исключения из правила. Бразильцу Мойзесу Барбозе, который вот-вот станет игроком красно-синих, 27 лет, а находящемуся в сфере интересов клуба аргентинцу Лисандро Магальяну на год больше. Однако трансфер 20-летнего уругвайца Хоакина Сосы, в результате которого ЦСКА получил 70 процентов прав на талантливого игрока, в полной мере вписывается в стратегию клуба.

Этот южноамериканец молод, перспективен, но уже успел проявить себя. Правда, не в легендарном «Насьонале», воспитанником которого Соса является, а в арендах в других командах уругвайской примеры. В прошлом году защитник провел 25 матчей и забил 2 гола за финишировавший во второй половине таблицы «Рентистас». В этом — пошел на повышение в «Ливерпуль».

Команда — тезка знаменитого английского клуба стала победителем Апертуры, опередив «Насьональ» на четыре очка. А затем выиграла свою группу промежуточного Торнео Интермедио и, встретившись с «Насьоналем» в финале, потерпела поражение — 0:1. Вклад Сосы, который может сыграть как в центре, так и на левом фланге обороны, — 18 матчей. Во всех защитник был в стартовом составе и, не отметившись забитыми мячами, получил семь предупреждений.

Хоакин Соса. Социальные сети игрока

А еще до дебюта на взрослом уровне Сосу регулярно вызывали в юношескую сборную Уругвая U-17. За нее защитник провел 24 матча, а пиком стало юношеское первенство Южной Америки-2019. Там уругвайцы блестяще прошли первый этап, разгромив Аргентину (3:0) и оставив за бортом Бразилию, игра с которой завершилась вничью (1:1). Однако в финальном раунде небесно-голубые остались без медалей, финишировав на шестом месте.

Так что единственный титул в карьере Соса завоевал в «Насьонале», проведя за главную команду всего один официальный матч. Но какой! Это была ответная игра финала плей-офф, в которой юному Хоакину пришлось экстренно подниматься со скамейки на 31-й минуте из-за травмы одноклубника. «Играй спокойно», — напутствовал Сосу главный тренер Мартин Лигуэра.

У бывшего футболиста национальной сборной и четырехкратного чемпиона страны не было сомнений в игроке, которого он прекрасно знал по совместной работе в молодежной команде. И это был дебют мечты, ведь именно кросс Сосы помог забить победный мяч опытнейшему аргентинскому форварду Гонсало Берхессио. А со скамейки на протяжении матча то и дело слышалось: «Молодец, Хоакин!»

«Не ожидал, что попаду в финал, но перед игрой Лигуэра сказал мне: «Ты должен быть горячим! Если кто-то из защитников получит травму, ты выйдешь. Это был удивительный момент», — рассказывал юноша в интервью El Observador и признался, что его мама — Ольга Беатрикс Романюк — плакала от счастья, когда они созвонились по видеосвязи.

Матерински й контроль

Тот триумф пришелся на пандемийный 2020-й. Из-за остановки всех турниров Сосе пришлось вернуться домой и тренироваться с друзьями детства. А до этого он четыре года провел в академии «Насьоналя», куда периодически с неожиданными визитами наведывалась мама футболиста. Четырехчасовая дорога Ольгу не останавливала. Таким образом она хотела убедиться, насколько серьезно сын относится к учебе и не скучает ли он по родному дому.

Когда карантин закончился, Сосу во второй раз вызвали в главную команду «Насьоналя», но после серии игр и тренировок решили, что развиваться ему лучше в аренде. При этом клуб продлил контракт с защитником, веря в его перспективы. И, как отмечает подробно разобравшее игру защитника издание Leftbackfootball, в «Рентистасе» и «Ливерпуле» Соса стремительно прогрессировал.

Хоакин Соса. Социальные сети игрока

К его козырям портал отнес умение вести единоборства один в один, выбор позиции в обороне при фланговых подачах, а также длинные передачи, позволявшие мгновенно переводить мяч в зону атаки. При этом игра Сосы менялась в зависимости от стиля. И так как «Ливерпуль», в отличие от «Рентистаса», команда доминирующая, защитник получал возможность контролировать мяч и начинать атаки в более высокой позиции. Показательно, что по количеству длинных передач Соса оказался в топ-25 уругвайского чемпионата и также вошел в топ-20 по пасам в последнюю треть поля. Он близок к лидерам по продвижению мяча и выигранным в своей штрафной верховым единоборствам. Вместе с тем, как отмечается, Сосе надо стать мудрее, чтобы тоньше чувствовать момент, когда нужно выбрасываться в отбор в центральной зоне, потому что в случае неудачи за его спиной остается дыра в обороне.

То есть это игрок, которого надо продолжать развивать. И хорошо, что в плане отношения к профессии Соса не по годам серьезен. Еще во время выступлений в молодежке, приезжая в родной Фрай-Бентос, он исключал из досуга мини-футбол или езду на мотоцикле.

«Мы работаем со своим телом, и все это очень рискованно. Мы должны избегать этого. Кроме того, когда я приехал в Монтевидео, то научился правильно питаться. У нас была строгая диета, и мы знали, чего и сколько положить на тарелку», — вспоминал Соса.

Еще он самокритичен. Когда все хвалят его левую ногу, он отвечает, что нужно больше работать над слабой правой. И признается, что защищается правильно, однако и это требует совершенства.

Мама помогла Хоакину с учебой в школе, изменив его отношение к образованию, а в футболе он учится сам. В том числе разным схемам, и армейская тройка центральных защитников знакома уругвайцу со времен «Рентистаса». Один из тренеров тогда говорил, что это система, в которой Соса может выглядеть идеально. Насколько он был прав — увидим уже в матчах ЦСКА, а развивать игроков Владимир Федотов умеет.