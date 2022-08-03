Вундеркинд из Уругвая, дебютировавший в финале мечты. Кто такой Хоакин Соса, которого подписал ЦСКА
Победный кросс
Как правило, ЦСКА старается брать молодых игроков на перспективу, однако этим летом армейцы делают исключения из правила. Бразильцу Мойзесу Барбозе, который вот-вот станет игроком красно-синих, 27 лет, а находящемуся в сфере интересов клуба аргентинцу Лисандро Магальяну на год больше. Однако трансфер 20-летнего уругвайца Хоакина Сосы, в результате которого ЦСКА получил 70 процентов прав на талантливого игрока, в полной мере вписывается в стратегию клуба.
Этот южноамериканец молод, перспективен, но уже успел проявить себя. Правда, не в легендарном «Насьонале», воспитанником которого Соса является, а в арендах в других командах уругвайской примеры. В прошлом году защитник провел 25 матчей и забил 2 гола за финишировавший во второй половине таблицы «Рентистас». В этом — пошел на повышение в «Ливерпуль».
Команда — тезка знаменитого английского клуба стала победителем Апертуры, опередив «Насьональ» на четыре очка. А затем выиграла свою группу промежуточного Торнео Интермедио и, встретившись с «Насьоналем» в финале, потерпела поражение — 0:1. Вклад Сосы, который может сыграть как в центре, так и на левом фланге обороны, — 18 матчей. Во всех защитник был в стартовом составе и, не отметившись забитыми мячами, получил семь предупреждений.
А еще до дебюта на взрослом уровне Сосу регулярно вызывали в юношескую сборную Уругвая U-17. За нее защитник провел 24 матча, а пиком стало юношеское первенство Южной Америки-2019. Там уругвайцы блестяще прошли первый этап, разгромив Аргентину (3:0) и оставив за бортом Бразилию, игра с которой завершилась вничью (1:1). Однако в финальном раунде небесно-голубые остались без медалей, финишировав на шестом месте.
Так что единственный титул в карьере Соса завоевал в «Насьонале», проведя за главную команду всего один официальный матч. Но какой! Это была ответная игра финала плей-офф, в которой юному Хоакину пришлось экстренно подниматься со скамейки на 31-й минуте из-за травмы одноклубника. «Играй спокойно», — напутствовал Сосу главный тренер Мартин Лигуэра.
У бывшего футболиста национальной сборной и четырехкратного чемпиона страны не было сомнений в игроке, которого он прекрасно знал по совместной работе в молодежной команде. И это был дебют мечты, ведь именно кросс Сосы помог забить победный мяч опытнейшему аргентинскому форварду Гонсало Берхессио. А со скамейки на протяжении матча то и дело слышалось: «Молодец, Хоакин!»
«Не ожидал, что попаду в финал, но перед игрой Лигуэра сказал мне: «Ты должен быть горячим! Если кто-то из защитников получит травму, ты выйдешь. Это был удивительный момент», — рассказывал юноша в интервью El Observador и признался, что его мама — Ольга Беатрикс Романюк — плакала от счастья, когда они созвонились по видеосвязи.
Материнский контроль
Тот триумф пришелся на пандемийный 2020-й. Из-за остановки всех турниров Сосе пришлось вернуться домой и тренироваться с друзьями детства. А до этого он четыре года провел в академии «Насьоналя», куда периодически с неожиданными визитами наведывалась мама футболиста. Четырехчасовая дорога Ольгу не останавливала. Таким образом она хотела убедиться, насколько серьезно сын относится к учебе и не скучает ли он по родному дому.
Когда карантин закончился, Сосу во второй раз вызвали в главную команду «Насьоналя», но после серии игр и тренировок решили, что развиваться ему лучше в аренде. При этом клуб продлил контракт с защитником, веря в его перспективы. И, как отмечает подробно разобравшее игру защитника издание Leftbackfootball, в «Рентистасе» и «Ливерпуле» Соса стремительно прогрессировал.
К его козырям портал отнес умение вести единоборства один в один, выбор позиции в обороне при фланговых подачах, а также длинные передачи, позволявшие мгновенно переводить мяч в зону атаки. При этом игра Сосы менялась в зависимости от стиля. И так как «Ливерпуль», в отличие от «Рентистаса», команда доминирующая, защитник получал возможность контролировать мяч и начинать атаки в более высокой позиции. Показательно, что по количеству длинных передач Соса оказался в топ-25 уругвайского чемпионата и также вошел в топ-20 по пасам в последнюю треть поля. Он близок к лидерам по продвижению мяча и выигранным в своей штрафной верховым единоборствам. Вместе с тем, как отмечается, Сосе надо стать мудрее, чтобы тоньше чувствовать момент, когда нужно выбрасываться в отбор в центральной зоне, потому что в случае неудачи за его спиной остается дыра в обороне.
То есть это игрок, которого надо продолжать развивать. И хорошо, что в плане отношения к профессии Соса не по годам серьезен. Еще во время выступлений в молодежке, приезжая в родной Фрай-Бентос, он исключал из досуга мини-футбол или езду на мотоцикле.
«Мы работаем со своим телом, и все это очень рискованно. Мы должны избегать этого. Кроме того, когда я приехал в Монтевидео, то научился правильно питаться. У нас была строгая диета, и мы знали, чего и сколько положить на тарелку», — вспоминал Соса.
Еще он самокритичен. Когда все хвалят его левую ногу, он отвечает, что нужно больше работать над слабой правой. И признается, что защищается правильно, однако и это требует совершенства.
Мама помогла Хоакину с учебой в школе, изменив его отношение к образованию, а в футболе он учится сам. В том числе разным схемам, и армейская тройка центральных защитников знакома уругвайцу со времен «Рентистаса». Один из тренеров тогда говорил, что это система, в которой Соса может выглядеть идеально. Насколько он был прав — увидим уже в матчах ЦСКА, а развивать игроков Владимир Федотов умеет.