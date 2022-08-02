В «Насьонале» подтвердили, что ЦСКА купил 20-летнего защитника Сосу

Спортивный директор «Насьоналя» Себастьян Тарамаско подтвердил, что ЦСКА подпишет контракт с защитником клуба Хоакином Сосой. Ранее об этом сообщал уругвайский журналист Гонсало Рончи.

«ЦСКА правда выкупил 70 процентов прав на Хоакина Сосу. Думаю, через несколько дней он уже будет в России и присоединится к команде», — цитирует Тарамаско Sport24.

В нынешнем сезоне 20-летний уругваец выступает на правах аренды в составе «Ливерпуля» из Монтевидео. В составе клуба он провел 19 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Соса провел 24 матче в составе юношеской сборной Уругвая.

Контракт игрока с «Насьоналем» действует до 31 декабря 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 500 тысяч евро.