Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:23

В «Насьонале» подтвердили, что ЦСКА купил 20-летнего защитника Сосу

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Хоакин Соса.

Спортивный директор «Насьоналя» Себастьян Тарамаско подтвердил, что ЦСКА подпишет контракт с защитником клуба Хоакином Сосой. Ранее об этом сообщал уругвайский журналист Гонсало Рончи.

«ЦСКА правда выкупил 70 процентов прав на Хоакина Сосу. Думаю, через несколько дней он уже будет в России и присоединится к команде», — цитирует Тарамаско Sport24.

В нынешнем сезоне 20-летний уругваец выступает на правах аренды в составе «Ливерпуля» из Монтевидео. В составе клуба он провел 19 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Соса провел 24 матче в составе юношеской сборной Уругвая.

Контракт игрока с «Насьоналем» действует до 31 декабря 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 500 тысяч евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-02-v-nasonale-podtverdili-perekhod-khoakina-sosy-v-tsska?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Слива: польза и вред. Мнение диетологов
Юрий Семин: «В «Торино» Алексея Миранчука ждет непростая жизнь»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Абаскаль уже не повторил в «Спартаке» ошибок Витории и Кононова. Испанец пошел по пути Тедеско
«Сочи» проявляет интерес к 18-летнему нападающему «Црвены Звезды» Кахвичу
Агент Мантуана ответил на вопрос, когда полузащитник дебютирует за «Зенит»
Источник: полузащитник «Сочи» Пруцев согласовал контракт с «Црвеной Звездой»
Мостовой ответил на вопрос, сможет ли Промес побить рекорд РПЛ по голам среди легионеров
Гаджиев объяснил, какой вклад Федун внес в российский футбол
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Мантуана ответил на вопрос, когда полузащитник дебютирует за «Зенит»

Гол Захаряна в ворота «Торпедо» выбран болельщиками «Динамо» лучшим в июле
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости