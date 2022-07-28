ЦСКА объявил двух новичков из четырех. Кого еще ждем?
Четверка новых героев
ЦСКА в этом году поставляет много трансферных новостей.
В зимней паузе красно-синие влили в основной состав четырех легионеров, из них к лету остались двое — Карраскаль в конце весны составил компанию Медине и совершил полноценный переход.
Перед финишем предыдущего сезона армейцы объявили о серии расставаний — начиная от Фернандеса и Дзагоева, грустные сообщения разбавили позитивом — новые контракты подписали Акинфеев и Набабкин.
Этим летом после назначения Владимира Федотова московский клуб продолжил прощаться с футболистами, некоторые из легионеров покинули РПЛ несколько неожиданно — те же Эджуке и Бийол.
28 июля настало время для новых подписаний, медиаслужба ЦСКА анонсировала появление четырех человек.
В ролике-анонсе спортивный директор армейцев Андрей Мовсесьян достал мини-альбом с составом команды в стиле «Людей Икс». Эту тему запустили при представлении «Профессора» Федотова. На развороте наполовину порвана фотография беглеца Эджуке, и есть четыре свободных слота, такое же число карточек с изображениями игроков взял Мовсесян в финале короткого видео. Заодно армейцы отыграли тему слухов об уходе менеджера из клуба.
В четверг ЦСКА объявил о подписании двух футболистов.
Виктор Мендес
22-летний чилийский полузащитник перешел в ЦСКА из родного клуба «Унион Эспаньола». Контракт хавбека с красно-синими рассчитан на три года с возможностью продления. Мендеса называют одним из самых ярких футболистов нового поколения чилийцев, игроком средней линии с широким диапазоном действий и умением выстраивать и завершать атаки. В новой команде он выбрал 88-й номер.
Мендеса ждали в ЦСКА еще в 2017 году, но тогда дело не дошло до трансфера. Теперь все сложилось — и чилиец приехал в Москву. «Остановите, Вите надо выйти», — новичок в анонсе попытался произнести фразу-мем на русском языке, а вскоре клуб объявил о трансфере и приложил обязательное фотодоказательство с гендиректором клуба Романом Бабаевым.
«Я знаю, что в ЦСКА играл чилиец Марк Гонсалес. Также знаю, что он становился чемпионом. И я пришел в ЦСКА, чтобы тоже стать чемпионом», — сказал Мендес.
Среди прочего Виктор добавил: он сейчас счастлив и мечтал оказаться в сильном клубе для развития своей карьеры, а также рассчитывает на помощь армейских латиноамериканцев при адаптации в первой для себя зарубежной лиге.
Саша Зделар
27-летний сербский полузащитник перешел в ЦСКА из «Партизана». В белградском клубе, дружественном московским армейцам, хавбек был капитаном, а до него играл в ОФК, «Олимпиакосе» и «Мальорке». Зделар подписал с красно-синими контракт на три года с возможностью продления. В новой команде он выбрал 5-й номер.
Зделара называют улучшенной версией бывшего шведского опорника ЦСКА Понтуса Вернблума — в том смысле, что серб умеет не только разрушать. В 2015 году Саша в составе сборной выиграл молодежный чемпионат мира вместе с еще одним летним новичком красно-синих — Миланом Гайичем. С экс-защитником «Црвены Звезды» после молодежки и до переезда в Москву полузащитник также выступал в ОФК, а в «Партизане» много обсуждал российский клуб с бывшими армейцами Зораном Тошичем и Бибрасом Натхо.
Зделар позировал для медиа ЦСКА в том числе в черной майке «Москва — Белград: братство верности и чести» и двойным шарфом ЦСКА — «Партизан». «Братья, я горжусь быть здесь», — новичок в анонсе произнес эти слова на сербском, после чего клуб объявил о трансфере и вышло обязательное подтверждение в виде фото с Бабаевым.
«Первая мысль: это братский клуб «Партизана», много сербов в нем играли раньше и играют сейчас. И это хорошая возможность сделать шаг вперед», — сказал среди прочего на английском Зделар, который покинул клуб своей мечты и среди прочего назвал Тошича не по имени, а по старому прозвищу — Бэмби.
Об общении с Тошичем и Натхо полузащитник добавил: «Конечно, я много разговаривал о клубе, о его достижениях. Они говорили только хорошее. И сказали, что здесь все очень-очень-очень здорово, а потому не стоит долго думать и следует ехать в ЦСКА. Они играли здесь в Лиге чемпионов, я запомнил те матчи. Много говорил с Натхо, он сказал, что это отличное место и хороший выбор. Много говорили с Зораном, обсуждали его гол в ворота «Реала».
О Гайиче и целях в ЦСКА серб заметил: «С Миланом мы знакомы с детства, многое выиграли, прекрасно друг друга знаем. И это сделало выбор еще легче. Мы много говорили о клубе, и он сказал: «Все в порядке, приезжай». Думаю, моей целью будет вернуть этот клуб в Лигу чемпионов. Туда, где он заслужил быть. Я сделаю все для команды, надеюсь, мы вместе будем бороться за титулы. Как когда-то Зоран и Натхо».
Кто еще?
Ранее «СЭ» уже сообщал: вместе с Сашей Зделаром и Виктором Мендесом в сферу интересов ЦСКА входит защитник «Интернасьонала» Мойзес Барбоза. Видимо, стоит еще подождать с ответом на вопрос, окажутся ли Виктор и Мойзес в одной московской команде.
Амплуа и имя четвертого новичка — это загадка. Зрители первого ролика-анонса от ЦСКА попытались вычислить что-то по закладкам браузера на компьютере Мовсесьяна — в них засветились профили Transfermarkt двух центральных защитников, 23-летнего гондурасца Хосе Гарсии из «Олимпии» и 30-летнего француза Тимоте Колодзейчака из «Сент-Этьена». Высока вероятность, что красно-синие дали намек, но подпишут совсем другого новичка в центр обороны.
В любом случае продолжение следует.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1