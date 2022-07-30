Юрист, которого называли новым Самуэлем. ЦСКА покупает аргентинца, чью карьеру изменил легендарный бельгиец

Рассказываем об очередном южноамериканском новичке красно-синих — Лисандро Магальяне.

Не раскрывшийся в «Аяксе»

То, что Лисандро Магальян, или — как произносят в Аргентине — Магажан, не стал основным игроком в «Аяксе», — большой сюрприз. Перспективы у ныне 28-летнего защитника казались впечатляющими, и в «Бока Хуниорс» он выстрелил сразу. Становился чемпионом, играл в финале Кубка Либертадорес, ездил на Олимпиаду-2016, где, правда, принял участие только в одном матче, а Аргентина не вышла из группы.

Тренировавший «Боку» Гильермо Баррос Скелотто называл Магальяна новым Вальтером Самуэлем и давал игроку лестную характеристику. «Лисандро привносит в команду много серьезности и ответственности. Он очень умный игрок, который умеет выждать свой момент и воспользоваться им. Он силен и быстр в единоборствах», — говорил Скелотто La Nacion.

Впрочем, в «Аяксе» в сезоне-2018/19 было практически нереально конкурировать с основной парой центральных защитников в лице опытного Дэйли Блинда и стремительно прогрессировавшего Маттейса де Лигта. Так что вместе с Магальяном в запасе сидел и купленный у «Рапида» за 7,5 миллионов евро защитник сборной Австрии Максимилиан Вебер. А к следующему сезону амстердамцы еще и приобрели недавно проданного в «МЮ» за более чем 50 миллионов евро Лисандро Мартинеса, так что Магальяну логично было уйти в аренду.

«Вы также должны смотреть на обстоятельства. Я впервые приехал в Европу, был вдали от семьи, не говорил по-английски и сразу после матча с «Фейеноордом» получил травму. После этого команда начала раскручиваться, и больше шансов у меня не было», — вспоминал аргентинец в интервью Het Nieuwsblad.

Всего же европейских аренд в карьере Магальяна было три. В разные клубы и разные лиги, что помогло адаптироваться в Старом Свете и поиграть в стилистически разный футбол. В Испании за «Алавес», в Италии за «Кротоне» и в Бельгии — за «Андерлехт», который не без успеха выводил из кризиса дебютировавший в роли главного тренера Венсан Компани.

А уж бывший игрок «Манчестер Сити» и сборной Бельгии знает толк в защитниках, и когда в игре Магальяна случались ошибки, Компани всегда брал футболиста под защиту. Уже в середине сезона технический директор «Андерлехта» Петер Вербеке признался, что у него были сомнения по поводу аренды аргентинца, однако тренер видел потенциал игрока и оказался прав.

«Возможно, он не лучший в обращении с мячом, но у него образцовый менталитет, и он силен в игре», — заявил Вербеке в интервью Het Nieuwsblad. И еще добавил, что, по мнению Компани, Магальян делал сильнее своего напарника по обороне — бывшего футболиста голландской сборной Уэсли Худта.

Лисандро Магальян. Фото Global Look Press

Семейная традиция

Пожалуй, сезон в Бельгии стал лучшим этапом в европейской карьере Магальяна. Возможно потому, что «Андерлехт» — клуб с амбициями и задачами, тогда как «Алавесу» и «Кротоне» приходилось думать о борьбе за выживание.

Впрочем, сам футболист отмечал, что дело было в том числе и в психологии. «Я не был морально готов к тем арендам. Я чувствовал себя одиноким. Только с тех пор, как я присоединился к «Андерлехту», я стал достаточно сильным, чтобы добиться успеха», — говорил Магальян Het Nieuwsblad.

И конечно, огромную роль сыграла работа с Компани. «Он заранее объяснил мне, что я буду частью большого ядра. Компани — терпеливый тренер, который учит своих игроков тому, как он видит футбол. Нечасто встретишь такого тренера и человека», — не жалел комплиментов аргентинец.

Как видно из цитат, Магальян — вдумчивый человек, о чем говорит и его фраза из интервью La Nacion: «Были игроки, которыми я восхищался, но у меня никогда не было кумиров, и я не фанат чего-либо. У меня в комнате не было плакатов или чего-то подобного. Я очень верю в Бога и считаю, что мы все равны в его глазах».

А еще у Лисандро есть прозвище «Юрист», которое он получил, параллельно с профессиональным футболом изучая право в Национальном университете Ла-Платы. Это семейная традиция, так как покойный ныне отец игрока тоже совмещал спорт и юриспруденцию. Магальян-старший, как и сын, начинал играть за «Химнасию», но в итоге сделал выбор в пользу карьеры адвоката, а сейчас юристом работает сестра футболиста — Химена.

«Я учился, чтобы получать удовольствие. Я не хотел, чтобы футбол был в голове 24/7. И благодаря учебе я развивал мозг, что при необходимости может помочь во время матча. Например, быстро принять решение или быть в состоянии адаптироваться к игровой ситуации», — рассказывал Магальян TyC Sports.

При этом он подчеркивал, что не жертвует футболом ради учебы, и, если у него игра или тренировка, занятия и экзамены переносятся на другой срок. «Если я читаю и приходит коллега с мате, я все бросаю и иду пить мате», — шутил футболист по поводу учебных занятий на сборах, но рассказывал, что стабильно получал от преподавателей твердые четверки.

Когда же у него спрашивали о возможном возвращении на родину, Магальян говорил, что настроен отыграть в Европе как минимум остававшийся по контракту с «Аяксом» сезон. Был план остаться в Амстердаме, однако приглашение из ЦСКА внесло коррективы в планы. Возможно, это поможет осуществить давнюю мечту о сборной.

О ней Магальян рассказал, вспомнив историю времен выступлений в ла лиге, когда его «Алавес» встречался с «Барселоной» Лионеля Месси. «Я попросил его футболку, и после игры он подошел ко мне, как будто мы были друзьями много лет. Я стоял там в благоговении, и все фотографировали нас. Конечно, для меня было бы честью когда-нибудь представлять свою страну, но сначала я должен добиться успеха в Европе», — вспоминал он. И, кто знает, возможно, путь к мечте лежит через Москву.