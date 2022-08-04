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Сегодня, 08:15

«Аталанта» не отпускает Миранчука, «Динамо» закрывает сделку по Монтесу, Кавани — в «Боруссии»

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
Деян Ловрен.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Сесар Монтес.
Фото Соцсети
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Трансфер Миранчука в «Торино» сорвался?

Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси сообщил, что Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

«Мы вели переговоры с «Торино», но после долгого обсуждения Гасперини попросил нас оставить Миранчука. Переговоры на данный момент остановлены. В футболе происходит множество сделок, и пока они не завершены, о них нельзя объявлять. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Перкасси Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что переход Миранчука в «Торино» затягивается из-за того, стороны не могут договориться о сумме сделки. Контракт россиянина с бергамасками действует до 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в десять миллионов евро. 26-летний игрок перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в 2020 году за 14,5 миллиона евро.

Алексис Бека Бека, Сесар Монтес и&nbsp;другие: кто останется, кто сменит клубы? РПЛ, таблица переходов: Бека-Бека перешел в «Ниццу», «Динамо» может подписать Монтеса

Монтес в ближайшее время перейдет в «Динамо»

Агент Анхель Родригес, представляющий интересы защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса, прокомментировал «СЭ» возможный переход своего клиента в «Динамо».

«Монтеррей» и «Динамо» находятся в стадии переговоров. У Монтеса контракт с клубом из Мексики. Если «Монтеррей» согласится, Монтес поедет в Москву. Но все, что я могу сказать, — клубы сейчас общаются. Есть ли дедлайн? Это хороший вопрос. Клубы все еще ведут переговоры. Но, на мой взгляд, в течение нескольких дней все будет решено. Ждать осталось недолго", — сказал Родригес «СЭ».

Ранее стало известно, что бело-голубые заплатят за 25-летнего игрока семь миллионов евро плюс бонусы. Соглашение будет рассчитано на три года с возможностью продления еще на год.

Сесар Монтес. Фото Соцсети
Сесар Монтес.
Фото Соцсети

Ловрена не будет в «Трабзонспоре»

Президент «Трабзонспора» Ахмет Араоглу прокомментировал «СЭ» информацию об интересе к защитнику «Зенита» Деяну Ловрену. «Мы абсолютно не заинтересованы в Ловрене. Все новости об этом — чистая спекуляция», — сказал Араоглу «СЭ».

По данным турецких СМИ, хорват мог оказаться в Турции — в частности, игрока предлагали «Трабзонспору». Transfermarkt оценивает футболиста в 4,5 миллиона евро. Контракт 33-летнего защитника рассчитан до июня 2023 года.

Деян Ловрен. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Деян Ловрен.
Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Кавани перейдет в «Боруссию»

По информации Bild, нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани согласовал условия контракта с дортмундской «Боруссией». Как сообщает источник, главная проблема возможной сделки — слишком большая зарплата 35-летнего игрока, которая переваливает за отметку в десять миллионов евро. Transfermarkt оценивает его в четыре миллиона евро. До этого уругваец выступал за «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Палермо» и «Наполи».

Каспер Шмейхель. «Ницца» объявила о подписании Шмейхеля

Шмейхель — в «Ницце»

Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель перешел в «Ниццу». Соглашение подписано на три года. Сумма трансфера составила один миллион евро. В составе «лис» он выступал с 2011 года. Transfermarkt оценивает датчанина в четыре миллиона евро. В минувшем сезоне АПЛ 35-летний футболист принял участие в 37 матчах и пропустил 58 мячей.

Алексей Миранчук
Каспер Шмейхель
Эдинсон Кавани
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Торино
Деян Ловрен
Сесар Монтес
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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