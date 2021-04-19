Президент УЕФА заявил, что Лигу чемпионов можно проводить без 12 клубов-основателей Суперлиги

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, сможет ли Лига чемпионов существовать без 12 клубов, которые вошли в Суперлигу.

«Может ли УЕФА проводить Лигу чемпионов без этих 12 клубов? Конечно, в Европе достаточно команд. И мы продолжим проводить турнир с этими 12 клубами или без них и дальше.

Мы продолжаем оценивать ситуацию. Трудно принять все решения к утру, когда новости стали известны только ночью. Юристы работают. Мое мнение — все должны быть исключены из соревнований», — сказал Чеферин.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

(Александр Бобров)