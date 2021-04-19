Президент УЕФА Чеферин назвал президента «Ювентуса» Аньелли главным разочарованием в своем жизни

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал о недавнем разговоре с главой «Ювентуса» Андреа Аньелли — одним из главных идеологов создания нового клубного турнира — Суперлиги.

— Что я думаю о таких людях? В жизни видел многое, многих людей. Но с таким столкнулся впервые, — заявил Чеферин. — Андреа Аньелли звонил мне в четверг. Его все устраивало, его волновал только финансовый фейр-плей. Наверное, это главное разочарование — он. Не хочу переходить на личности. Но никогда еще никто не врал так много. В субботу он мне сказал, что все это слухи. Обещал перезвонить, а потом отключил телефон. Впервые такое в моей жизни. Жадность затмила все остальное. Но мы другие и будем вести себя иначе. Хорошо, что так произошло: стало понятно, кто есть кто. Теперь весь мир это знает.

— Идея Суперлиги появилась задолго до ковида, — подчеркнул глава УЕФА. — Ее стали обсуждать гораздо раньше. Могли бы обсудить с нами. На самом деле генсек УЕФА Теодор Теодоридис предлагал Аньелли встретиться и поговорить, обсудить разные идеи. Но тот отказался. Жадность превыше всего.

(Александр Бобров)