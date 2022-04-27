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Винисиус: «Надеюсь, Бензема выиграет «Золотой мяч»

Винисиус заявил, что Бензема должен выиграть «Золотой мяч» по итогам сезона-2021/22
Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор считает, что форвард Карим Бензема должен выиграть «Золотой мяч» по итогам текущего сезона.

«Бензема великолепный игрок, я считаю его своим братом. Будем надеяться, что он сможет взять чемпионат, Лигу чемпионов, а также выиграть «Золотой мяч», — цитирует бразильца ESPN.

26 апреля Карим Бензема оформил дубль в ворота «Манчестер Сити» в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом» (4:3) и стал лучшим бомбардиром текущего розыгрыша ЛЧ.

Винисиус Жуниор
Карим Бензема
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И В Н П +/- О
1
 Реал 33 24 6 3 69-29 78
2
 Барселона 33 18 9 6 61-33 63
3
 Севилья 33 17 12 4 49-27 63
4
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
7
 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 33 12 12 9 39-34 48
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
11
 Р. Вальекано 33 11 7 15 34-38 40
12
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
13
 Эспаньол 33 10 9 14 37-45 39
14
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 33 6 13 14 29-46 31
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
 Леванте 33 5 10 18 41-65 25
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.04 22:00
Севилья – Кадис
 - : -
30.04 15:00
Алавес – Вильярреал
 - : -
30.04 17:15
Реал – Эспаньол
 - : -
30.04 19:30
Валенсия – Леванте
 - : -
30.04 22:00
Атлетик – Атлетико
 - : -
1.05 15:00
Эльче – Осасуна
 - : -
1.05 17:15
Гранада – Сельта
 - : -
1.05 19:30
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
1.05 22:00
Барселона – Мальорка
 - : -
2.05 22:00
Хетафе – Бетис
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 25
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 9
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 28 2 5
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 27 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 22 1 7
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