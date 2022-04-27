Винисиус: «Надеюсь, Бензема выиграет «Золотой мяч»

Винисиус заявил, что Бензема должен выиграть «Золотой мяч» по итогам сезона-2021/22

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор считает, что форвард Карим Бензема должен выиграть «Золотой мяч» по итогам текущего сезона.

«Бензема великолепный игрок, я считаю его своим братом. Будем надеяться, что он сможет взять чемпионат, Лигу чемпионов, а также выиграть «Золотой мяч», — цитирует бразильца ESPN.

26 апреля Карим Бензема оформил дубль в ворота «Манчестер Сити» в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом» (4:3) и стал лучшим бомбардиром текущего розыгрыша ЛЧ.