«Барселона» продлила контракт с защитником Кубарси, отступные 500 миллионов евро
«Барселона» объявила о продлении контракта с защитником Пау Кубарси.
Новое соглашение с 17-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года. Сумма выкупа игрока составляет 500 миллионов евро.
В текущем сезоне Кубарси сыграл за «Барселону» 20 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Источник: ФК Барселона
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