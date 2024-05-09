«Барселона» продлила контракт с защитником Кубарси, отступные 500 миллионов евро

«Барселона» объявила о продлении контракта с защитником Пау Кубарси.

Новое соглашение с 17-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года. Сумма выкупа игрока составляет 500 миллионов евро.

В текущем сезоне Кубарси сыграл за «Барселону» 20 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.