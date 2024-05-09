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Сегодня, 14:57

«Барселона» продлила контракт с защитником Кубарси, отступные 500 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» объявила о продлении контракта с защитником Пау Кубарси.

Новое соглашение с 17-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года. Сумма выкупа игрока составляет 500 миллионов евро.

В текущем сезоне Кубарси сыграл за «Барселону» 20 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Источник: ФК Барселона
Футбол
ФК Барселона
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 34 27 6 1 74-22 87
2
 Жирона 34 23 5 6 73-42 74
3
 Барселона 34 22 7 5 70-43 73
4
 Атлетико 34 21 4 9 63-39 67
5
 Атлетик 34 17 10 7 55-33 61
6
 Р. Сосьедад 34 14 12 8 48-35 54
7
 Бетис 34 13 13 8 43-39 52
8
 Валенсия 34 13 8 13 37-39 47
9
 Вильярреал 34 12 9 13 56-58 45
10
 Хетафе 34 10 13 11 41-47 43
11
 Алавес 34 11 8 15 32-38 41
12
 Севилья 34 10 11 13 45-46 41
13
 Осасуна 34 11 6 17 37-51 39
14
 Лас-Пальмас 34 10 7 17 30-43 37
15
 Сельта 34 8 10 16 40-52 34
16
 Р. Вальекано 34 7 13 14 27-43 34
17
 Мальорка 34 6 14 14 27-40 32
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 Кадис 34 4 14 16 23-49 26
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 Гранада 34 4 9 21 36-64 21
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 Альмерия 34 2 11 21 33-67 17
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