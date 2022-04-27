Полузащитник «Реала» Иско близок к подписанию контракта с «Бетисом»

Полузащитник «Реала» Иско договорился с «Бетисом» о контракте, сообщает Diario AS.

По данным источника, стороны договорились о переходе испанского полузащитника. Футболист будет получать в новой команде 10 миллионов евро, контракт будет рассчитан до лета 2024 года. Он станет самым высокооплачиваем игроком «Бетиса».

«Бетис» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает 5-е место в ла лиге, набрав 57 очков в 33 матчах. Отставание от зоны ЛЧ составляет 4 очка («Атлетико»).