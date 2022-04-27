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Сегодня, 16:13

Полузащитник «Реала» Иско близок к подписанию контракта с «Бетисом»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Иско договорился с «Бетисом» о контракте, сообщает Diario AS.

По данным источника, стороны договорились о переходе испанского полузащитника. Футболист будет получать в новой команде 10 миллионов евро, контракт будет рассчитан до лета 2024 года. Он станет самым высокооплачиваем игроком «Бетиса».

«Бетис» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает 5-е место в ла лиге, набрав 57 очков в 33 матчах. Отставание от зоны ЛЧ составляет 4 очка («Атлетико»).

Иско Аларкон (Иско)
ФК Бетис
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3
 Севилья 33 17 12 4 49-27 63
4
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
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 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
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 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
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 Атлетик 33 12 12 9 39-34 48
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 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
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 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 33 6 13 14 29-46 31
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 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
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 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
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 - : -
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Реал – Эспаньол
 - : -
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Валенсия – Леванте
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Гранада – Сельта
 - : -
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