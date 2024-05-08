Салфетка, на которой Месси подписал первый контракт с «Барселоной», выставлена на аукцион

Салфетка, на которой аргентинский нападающий Лионель Месси подписал первый профессиональный контракт с «Барселоной», выставлена на аукцион, сообщает аукционной дом Bonhams.

Торги продлятся до 17 мая. Начальная цена слота — 220 тысяч фунтов стерлингов (более 225 тысяч евро).

«В Барселоне, 14 декабря 2000 года, в присутствии Хосепа Мингельи и Орасио, спортивный директор «Барселоны» Карлес Рексач обязуется под свою ответственность и независимо от любых других мнений подписать игрока Лионеля Месси при условии, что мы будем придерживаться оговоренных сумм», — написано на салфетке.

Месси является воспитанником «Барселоны». В общей сложности аргентинец провел 778 матчей за сине-гранатовых, в которых забил 672 гола и отдал 303 результативные передачи. В настоящий момент 36-летний игрок выступает за американский «Интер Майами».