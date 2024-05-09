Анчелотти считает, что Винисиус близок к выигрышу «Золотого мяча»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Баварией» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов отметил, что Винисиус Жуниор является основным претендентом на завоевание «Золотого мяча».

«Я думаю, что Винисиус близок к завоеванию «Золотого мяча», — цитирует GSFN Анчелотти.

Мадридская команда выиграла по сумме двух матчей (2:2 и 2:1), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Боруссией», которая обыграла «ПСЖ». Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».