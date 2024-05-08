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Сегодня, 16:45

«Реал» получит чемпионский кубок ла лиги после домашнего матча с «Алавесом»

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«Реал» получит чемпионский кубок ла лиги после домашнего матча 36-го тура с «Алавесом», сообщает испанское издание Marca.

Ранее руководство сливочных попросило не проводить церемонию награждения на стадионе «Гранады» 11 мая. Затем появилась информация, что «Реалу» вручат трофей на базе клуба за закрытыми дверями.

Однако Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) в третий раз изменила решение. По информации Marca, торжественная церемония вручения чемпионского кубка состоится 14 мая после окончания встречи с «Алавесом».

В нынешнем сезоне «Реал» досрочно гарантировал себе чемпионство, набрав 87 очков за 34 игры в примере.

В среду, 8 мая, команда Карло Анчелотти проведет ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Баварией» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Карло Анчелотти
ФК Бавария
ФК Реал
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Клаудио Браво покинет «Бетис»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 34 27 6 1 74-22 87
2
 Жирона 34 23 5 6 73-42 74
3
 Барселона 34 22 7 5 70-43 73
4
 Атлетико 34 21 4 9 63-39 67
5
 Атлетик 34 17 10 7 55-33 61
6
 Р. Сосьедад 34 14 12 8 48-35 54
7
 Бетис 34 13 13 8 43-39 52
8
 Валенсия 34 13 8 13 37-39 47
9
 Вильярреал 34 12 9 13 56-58 45
10
 Хетафе 34 10 13 11 41-47 43
11
 Алавес 34 11 8 15 32-38 41
12
 Севилья 34 10 11 13 45-46 41
13
 Осасуна 34 11 6 17 37-51 39
14
 Лас-Пальмас 34 10 7 17 30-43 37
15
 Сельта 34 8 10 16 40-52 34
16
 Р. Вальекано 34 7 13 14 27-43 34
17
 Мальорка 34 6 14 14 27-40 32
18
 Кадис 34 4 14 16 23-49 26
19
 Гранада 34 4 9 21 36-64 21
20
 Альмерия 34 2 11 21 33-67 17
Результаты / календарь
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31 тур
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34 тур
35 тур
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37 тур
38 тур
10.05 22:00
Алавес – Жирона
 - : -
11.05 15:00
Мальорка – Лас-Пальмас
 - : -
11.05 17:15
Вильярреал – Севилья
 - : -
11.05 19:30
Гранада – Реал
 - : -
11.05 22:00
Атлетик – Осасуна
 - : -
12.05 15:00
Кадис – Хетафе
 - : -
12.05 17:15
Атлетико – Сельта
 - : -
12.05 19:30
Валенсия – Р. Вальекано
 - : -
12.05 22:00
Бетис – Альмерия
 - : -
13.05 22:00
Барселона – Р. Сосьедад
 - : -
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Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 20
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 18
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 17
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 12
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 25 2 3
Санти Комесанья

Санти Комесанья

Вильярреал

 24 1 6
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