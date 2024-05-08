В «Севилье» рассказали о стажировке Кержакова

Директор по связям со СМИ «Севильи» Альваро Рамирес рассказал о первом дне стажировки в испанском клубе экс-нападающего команды Александра Кержакова.

«Почему Кержаков проходит стажировку в нашем клубе? Все очень просто. В прошлом россиянин был частью нашей команды и играл за клуб в 2006-2008 годах. С тех пор у Александра сложились отличные отношения с нашим спортивным директором Виктором Ортой. Кержаков посетил последнюю игру «Севильи» против «Гранады», был на стадионе, также несколько дней находился в нашем городе. Сегодня команда вернулась к тренировкам, и Кержаков будет смотреть на работу футболистов и тренерского штаба команды в рамках своего первого дня стажировки», — приводит слова Рамиреса Sport24.

41-летний Кержаков находится без работы с ноября 2023 года после ухода из сербского «Спартака». Ранее он возглавлял кипрскую «Кармиотиссу», «Нижний Новгород», «Томь» и юношеские сборные России.