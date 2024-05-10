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Сегодня, 11:00

Чемпионат Испании, 35 тур: расписание и результаты матчей

С 10 по 13 мая пройдут матчи 35-го тура ла лиги
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Реала» Лука Модрич.
Лука Модрич.
Фото Reuters

Матчи 35-го тура чемпионата Испании по футболу пройдут с 10 по 13 мая. «Алавес» примет «Жирону», «Реал» в гостях сыграет с «Алавесом», «Барселона» встретится с «Реал Сосьедадом» и другие противостояния.

В матч-центре «СЭ» доступны формальные события игр ла лиги. «СЭ» публикует информацию с расписанием и результатами встреч 35-го тура чемпионата Испании. Время начала — московское.

Расписание и результаты матчей 35-го тура чемпионата Испании

10 мая. 22:00. «Алавес» — «Жирона»

Испания. Ла Лига. 35-й тур
10 мая, 22:00. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
Жирона

11 мая. 15:00. «Мальорка» — «Лас-Пальмас»

Испания. Ла Лига. 35-й тур
11 мая, 15:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Лас-Пальмас

11 мая. 17:15. «Вильярреал» — «Севилья»

Испания. Ла Лига. 35-й тур
11 мая, 17:15. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
Севилья

11 мая. 19:30. «Гранада» — «Реал»

Испания. Ла Лига. 35-й тур
11 мая, 19:30. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
Реал

11 мая. 22:00. «Атлетик» — «Осасуна»

Испания. Ла Лига. 35-й тур
11 мая, 22:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Осасуна

12 мая. 15:00. «Кадис» — «Хетафе»

Испания. Ла Лига. 35-й тур
12 мая, 15:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
Хетафе

12 мая. 17:15. «Атлетико» — «Сельта»

Испания. Ла Лига. 35-й тур
12 мая, 17:15. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Сельта

12 мая. 19:30. «Валенсия» — «Райо Вальекано»

Испания. Ла Лига. 35-й тур
12 мая, 19:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Райо Вальекано

12 мая. 22:00. «Бетис» — «Альмерия»

Испания. Ла Лига. 35-й тур
12 мая, 22:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Альмерия

13 мая. 22:00. «Барселона» — «Реал Сосьедад»

Испания. Ла Лига. 35-й тур
13 мая, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
Реал Сосьедад

Чемпионат Испании по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 34 27 6 1 74-22 87
2
 Жирона 34 23 5 6 73-42 74
3
 Барселона 34 22 7 5 70-43 73
4
 Атлетико 34 21 4 9 63-39 67
5
 Атлетик 34 17 10 7 55-33 61
6
 Р. Сосьедад 34 14 12 8 48-35 54
7
 Бетис 34 13 13 8 43-39 52
8
 Валенсия 34 13 8 13 37-39 47
9
 Вильярреал 34 12 9 13 56-58 45
10
 Хетафе 34 10 13 11 41-47 43
11
 Алавес 34 11 8 15 32-38 41
12
 Севилья 34 10 11 13 45-46 41
13
 Осасуна 34 11 6 17 37-51 39
14
 Лас-Пальмас 34 10 7 17 30-43 37
15
 Сельта 34 8 10 16 40-52 34
16
 Р. Вальекано 34 7 13 14 27-43 34
17
 Мальорка 34 6 14 14 27-40 32
18
 Кадис 34 4 14 16 23-49 26
19
 Гранада 34 4 9 21 36-64 21
20
 Альмерия 34 2 11 21 33-67 17
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38 тур
10.05 22:00
Алавес – Жирона
 - : -
11.05 15:00
Мальорка – Лас-Пальмас
 - : -
11.05 17:15
Вильярреал – Севилья
 - : -
11.05 19:30
Гранада – Реал
 - : -
11.05 22:00
Атлетик – Осасуна
 - : -
12.05 15:00
Кадис – Хетафе
 - : -
12.05 17:15
Атлетико – Сельта
 - : -
12.05 19:30
Валенсия – Р. Вальекано
 - : -
12.05 22:00
Бетис – Альмерия
 - : -
13.05 22:00
Барселона – Р. Сосьедад
 - : -
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ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 20
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 18
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 17
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 12
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 10
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 25 2 3
Санти Комесанья

Санти Комесанья

Вильярреал

 24 1 6
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