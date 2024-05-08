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Сегодня, 20:12

«Реал» включился в борьбу за подписание хавбека «Байера» Вирца

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«Реал» является наиболее вероятным продолжением карьеры полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца, сообщает Sport Bild.

По данным источника, у мадридского клуба хорошие шансы заполучить немецкого хавбека, несмотря на наличие конкурентов мюнхенской «Баварии», лондонского «Арсенала» и «Манчестер Сити». При этом «Байер» готов продать 21-летнего футболиста только через сезон за 150 миллионов евро. Шансы на то, что игрок сменит клубную прописку будущим летом, оцениваются как минимальные.

В текущем сезоне бундеслиги Вирц провел 31 матч за «Байер», в которых забил 11 голов и отдал столько же результативных передач. Действующий контракт немца с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Флориан Вирц
ФК Байер
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 32 26 6 0 82-23 84
2
 Бавария 32 22 3 7 90-41 69
3
 Штутгарт 32 21 4 7 73-39 67
4
 РБ Лейпциг 32 19 6 7 74-36 63
5
 Боруссия Д 32 17 9 6 64-40 60
6
 Айнтрахт Ф 32 11 12 9 48-47 45
7
 Фрайбург 32 11 8 13 43-55 41
8
 Хоффенхайм 32 11 7 14 56-64 40
9
 Аугсбург 32 10 9 13 49-57 39
10
 Хайденхайм 32 9 11 12 45-53 38
11
 Вердер 32 10 8 14 43-52 38
12
 Вольфсбург 32 10 7 15 40-51 37
13
 Боруссия М 32 7 12 13 55-62 33
14
 Бохум 32 7 12 13 41-65 33
15
 Унион Б 32 8 6 18 29-54 30
16
 Майнц 32 5 14 13 33-50 29
17
 Кельн 32 4 12 16 24-54 24
18
 Дармштадт 32 3 8 21 30-76 17
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10.05 21:30
Аугсбург – Штутгарт
 - : -
11.05 16:30
Боруссия М – Айнтрахт Ф
 - : -
11.05 16:30
Кельн – Унион Б
 - : -
11.05 16:30
Фрайбург – Хайденхайм
 - : -
11.05 16:30
РБ Лейпциг – Вердер
 - : -
11.05 19:30
Майнц – Боруссия Д
 - : -
12.05 16:30
Дармштадт – Хоффенхайм
 - : -
12.05 18:30
Бавария – Вольфсбург
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Бохум – Байер
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Гарри Кейн

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Лерой Сане

Лерой Сане

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Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

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И К Ж
Максенс Лакруа

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Вольфсбург

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Матей Маглица

Дармштадт

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