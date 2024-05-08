«Реал» включился в борьбу за подписание хавбека «Байера» Вирца
«Реал» является наиболее вероятным продолжением карьеры полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца, сообщает Sport Bild.
По данным источника, у мадридского клуба хорошие шансы заполучить немецкого хавбека, несмотря на наличие конкурентов мюнхенской «Баварии», лондонского «Арсенала» и «Манчестер Сити». При этом «Байер» готов продать 21-летнего футболиста только через сезон за 150 миллионов евро. Шансы на то, что игрок сменит клубную прописку будущим летом, оцениваются как минимальные.
В текущем сезоне бундеслиги Вирц провел 31 матч за «Байер», в которых забил 11 голов и отдал столько же результативных передач. Действующий контракт немца с клубом рассчитан до лета 2027 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|32
|26
|6
|0
|82-23
|84
|
2
|Бавария
|32
|22
|3
|7
|90-41
|69
|
3
|Штутгарт
|32
|21
|4
|7
|73-39
|67
|
4
|РБ Лейпциг
|32
|19
|6
|7
|74-36
|63
|
5
|Боруссия Д
|32
|17
|9
|6
|64-40
|60
|
6
|Айнтрахт Ф
|32
|11
|12
|9
|48-47
|45
|
7
|Фрайбург
|32
|11
|8
|13
|43-55
|41
|
8
|Хоффенхайм
|32
|11
|7
|14
|56-64
|40
|
9
|Аугсбург
|32
|10
|9
|13
|49-57
|39
|
10
|Хайденхайм
|32
|9
|11
|12
|45-53
|38
|
11
|Вердер
|32
|10
|8
|14
|43-52
|38
|
12
|Вольфсбург
|32
|10
|7
|15
|40-51
|37
|
13
|Боруссия М
|32
|7
|12
|13
|55-62
|33
|
14
|Бохум
|32
|7
|12
|13
|41-65
|33
|
15
|Унион Б
|32
|8
|6
|18
|29-54
|30
|
16
|Майнц
|32
|5
|14
|13
|33-50
|29
|
17
|Кельн
|32
|4
|12
|16
|24-54
|24
|
18
|Дармштадт
|32
|3
|8
|21
|30-76
|17
|10.05
|21:30
|
Аугсбург – Штутгарт
|- : -
|11.05
|16:30
|
Боруссия М – Айнтрахт Ф
|- : -
|11.05
|16:30
|
Кельн – Унион Б
|- : -
|11.05
|16:30
|
Фрайбург – Хайденхайм
|- : -
|11.05
|16:30
|
РБ Лейпциг – Вердер
|- : -
|11.05
|19:30
|
Майнц – Боруссия Д
|- : -
|12.05
|16:30
|
Дармштадт – Хоффенхайм
|- : -
|12.05
|18:30
|
Бавария – Вольфсбург
|- : -
|12.05
|20:30
|
Бохум – Байер
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|36
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|24
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|13
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|26
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|24
|2
|7
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|28
|1
|1