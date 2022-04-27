Бензема и Модрич не сыграют против «Эспаньола». Анчелотти не хочет рисковать игроками перед матчем с «Сити»

Бензема и Модрич не сыграют против «Эспаньола»

Нападающий Карим Бензема и полузащитник Лука Модрич скорее всего не сыграют за «Реал» против «Эспаньола» в матче 34-го тура чемпионата Испании.

Как сообщает Marca, главный тренер команды Карло Анчелотти не хочет рисковать двумя самыми важными футболистами перед ответной игрой с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

В первом матче «Реал» проиграл со счетом 3:4. Ответная встреча между командами пройдет 4 мая в Мадриде. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.