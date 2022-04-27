Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 19:28

Бензема и Модрич не сыграют против «Эспаньола». Анчелотти не хочет рисковать игроками перед матчем с «Сити»

Бензема и Модрич не сыграют против «Эспаньола»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий Карим Бензема и полузащитник Лука Модрич скорее всего не сыграют за «Реал» против «Эспаньола» в матче 34-го тура чемпионата Испании.

Как сообщает Marca, главный тренер команды Карло Анчелотти не хочет рисковать двумя самыми важными футболистами перед ответной игрой с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

В первом матче «Реал» проиграл со счетом 3:4. Ответная встреча между командами пройдет 4 мая в Мадриде. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/04/27/62691813268e3e20378b45ec.html
Карим Бензема
Лука Модрич
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
1
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Нелегальная торговля была главным заработком в сборной СССР: первые челночники — это спортсмены
«Теперь с русскими покончено». Сбежавший из КХЛ «Йокерит» учится жить без России, но клубу грозят санкциями «за связь с Путиным»
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/2 финала
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: где смотреть матч Лиги чемпионов 27 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
«Ювентус» и «Бавария» их недооценили. С нами этого не произойдет». Клопп — о матче 1/2 против «Вильярреала»
«Никто их не дисквалифицирует». Мостовой — о возможных санкциях в отношении топ-клубов из-за создания Суперлиги
Бензема — о паненке в матче с «Сити»: «Мой пенальти был хладнокровным»
Винисиус: «Надеюсь, Бензема выиграет «Золотой мяч»
Полузащитник «Вильярреала» Капу: «Энфилд» — это ад. Футболисты «Ливерпуля» просто хотят убить всех соперников»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Винисиус: «Надеюсь, Бензема выиграет «Золотой мяч»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 33 24 6 3 69-29 78
2
 Барселона 33 18 9 6 61-33 63
3
 Севилья 33 17 12 4 49-27 63
4
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
7
 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 33 12 12 9 39-34 48
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
11
 Р. Вальекано 33 11 7 15 34-38 40
12
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
13
 Эспаньол 33 10 9 14 37-45 39
14
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 33 6 13 14 29-46 31
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
 Леванте 33 5 10 18 41-65 25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.04 22:00
Севилья – Кадис
 - : -
30.04 15:00
Алавес – Вильярреал
 - : -
30.04 17:15
Реал – Эспаньол
 - : -
30.04 19:30
Валенсия – Леванте
 - : -
30.04 22:00
Атлетик – Атлетико
 - : -
1.05 15:00
Эльче – Осасуна
 - : -
1.05 17:15
Гранада – Сельта
 - : -
1.05 19:30
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
1.05 22:00
Барселона – Мальорка
 - : -
2.05 22:00
Хетафе – Бетис
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 25
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 9
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 28 2 5
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 27 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 22 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости