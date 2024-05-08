В «Манчестер Юнайтед» нашли замену вратарю Андре Онана

Руководство «Манчестер Юнайтед» предпримет попытку купить 29-летнего голкипера «Реал Сосьедад» Алекса Ремиро, сообщает испанское издание Marca.

По сведениям источника, в стане манкунианцев разочарованы игрой камерунского вратаря Андре Онана, который перешел в клуб минувшим летом из «Интера». Отмечается, что «Реал Сосьедад» может потребовать за Ремиро порядка 70 миллионов евро. Такой ценник является сейчас неподъемным для «красных дьяволов». Боссы «Манчестер Юнайтед» попробуют снизить сумму трансфера путем переговоров.

Ремиро выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне ла лиги голкипер провел 33 матча, пропустил 32 гола и 14 раз отыграл на ноль. По данным портала Transfermarkt стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.