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Мостовой: «Мне много раз предлагали пройти стажировку в «Сельте»

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Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал стажировку российского тренера Александра Кержакова в «Севилье».

41-летний специалист выступал за испанский клуб с 2007 по 2008 год. Вместе с командой он стал обладателем Кубка УЕФА, а также Кубка и Суперкубка Испании. В ноябре 2023-го Кержаков покинул должность главного тренера сербского «Спартака».

«Если есть возможность получить стажировку в Европе, то ей надо пользоваться. Кержаков в последнее время работал за границей, а вернулся в «Севилью», потому что сам был игроком команды. Я только за его стажировку в Испании. Если есть возможность, то почему нет?» — цитирует Мостового Sport24.

Президент &laquo;Спартака&raquo; Никола Симович и&nbsp;Александр Кержаков. «Кержаков — самый большой человек в футболе, который когда-либо появлялся в нашем клубе». Интервью с президентом «Спартака» из Суботицы

Также Мостовой объяснил, почему в свое время не проходил стажировку в «Сельте».

«Поверьте мне, за все эти годы, как я закончил карьеру, мне много раз предлагали поехать стажироваться. Тем более в «Сельте». Но ситуация в мире такова, что в Испании я не был лет восемь, поэтому не всегда можешь поехать туда, куда хочешь», — добавил Мостовой.

Саша Илич. «Готов взять Мостового на стажировку — он величайший российский игрок». Интервью Илича — нового тренера «Пари НН»

Ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов пригласил Мостового в Нижний Новгород. При этом 55-летний специалист выразил готовность принять приглашение нижегородского клуба.

Источник: Sport24
Александр Кержаков
Александр Мостовой
Футбол
ФК Севилья
ФК Сельта
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 34 27 6 1 74-22 87
2
 Жирона 34 23 5 6 73-42 74
3
 Барселона 34 22 7 5 70-43 73
4
 Атлетико 34 21 4 9 63-39 67
5
 Атлетик 34 17 10 7 55-33 61
6
 Р. Сосьедад 34 14 12 8 48-35 54
7
 Бетис 34 13 13 8 43-39 52
8
 Валенсия 34 13 8 13 37-39 47
9
 Вильярреал 34 12 9 13 56-58 45
10
 Хетафе 34 10 13 11 41-47 43
11
 Алавес 34 11 8 15 32-38 41
12
 Севилья 34 10 11 13 45-46 41
13
 Осасуна 34 11 6 17 37-51 39
14
 Лас-Пальмас 34 10 7 17 30-43 37
15
 Сельта 34 8 10 16 40-52 34
16
 Р. Вальекано 34 7 13 14 27-43 34
17
 Мальорка 34 6 14 14 27-40 32
18
 Кадис 34 4 14 16 23-49 26
19
 Гранада 34 4 9 21 36-64 21
20
 Альмерия 34 2 11 21 33-67 17
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10.05 22:00
Алавес – Жирона
 - : -
11.05 15:00
Мальорка – Лас-Пальмас
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Вильярреал – Севилья
 - : -
11.05 19:30
Гранада – Реал
 - : -
11.05 22:00
Атлетик – Осасуна
 - : -
12.05 15:00
Кадис – Хетафе
 - : -
12.05 17:15
Атлетико – Сельта
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Валенсия – Р. Вальекано
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Барселона

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Чими Авила

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Реал

 25 2 3
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