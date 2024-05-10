Globe Soccer Awards назвал номинантов на звание лучшей команды 2024 года
Стали известны номинанты на звание лучшей команды 2024 года по версии Globe Soccer Awards.
В список включены 15 команд — 3 из АПЛ, 2 из итальянской серии А, 3 из испанской ла лиги, 3 из бундеслиги, 3 из французской лиги 1 и одна из чемпионата Португалии.
Список номинантов на звание лучшей команды 2024 года:
- «Арсенал»
- «Аталанта»
- «Барселона»
- «Байер»
- «Бавария»
- «Боруссия» Дортмунд
- «Брест»
- «Жирона»
- «Интер»
- «Ливерпуль»
- «Манчестер Сити»
- «Монако»
- «ПСЖ»
- «Реал»
- «Спортинг».
Действующим обладателем награды является «Манчестер Сити».. Global Soccer Awards ежегодно вручается футболистам и тренерам с 2011 года.
Ранее был опубликован список номинантов на звание лучшего игрока и тренера 2024 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|36
|26
|5
|5
|88-28
|83
|
2
|Ман. Сити
|35
|25
|7
|3
|87-33
|82
|
3
|Ливерпуль
|36
|23
|9
|4
|81-38
|78
|
4
|Астон Вилла
|36
|20
|7
|9
|73-53
|67
|
5
|Тоттенхэм
|35
|18
|6
|11
|69-58
|60
|
6
|Ньюкасл
|35
|17
|5
|13
|78-56
|56
|
7
|Челси
|35
|15
|9
|11
|70-59
|54
|
8
|МЮ
|35
|16
|6
|13
|52-55
|54
|
9
|Вест Хэм
|36
|13
|10
|13
|56-70
|49
|
10
|Борнмут
|36
|13
|9
|14
|52-63
|48
|
11
|Брайтон
|35
|12
|11
|12
|53-57
|47
|
12
|Вулверхэмптон
|36
|13
|7
|16
|49-60
|46
|
13
|Фулхэм
|36
|12
|8
|16
|51-55
|44
|
14
|Кр. Пэлас
|36
|11
|10
|15
|49-57
|43
|
15
|Эвертон
|36
|12
|9
|15
|38-49
|39
|
16
|Брентфорд
|36
|9
|9
|18
|52-60
|36
|
17
|Нот. Форест
|36
|8
|9
|19
|45-63
|29
|
18
|Лутон Таун
|36
|6
|8
|22
|49-78
|26
|
19
|Бернли
|36
|5
|9
|22
|39-74
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|36
|3
|7
|26
|35-100
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.05
|14:30
|
Фулхэм – Ман. Сити
|- : -
|11.05
|17:00
|
Борнмут – Брентфорд
|- : -
|11.05
|17:00
|
Эвертон – Шеффилд Юн.
|- : -
|11.05
|17:00
|
Ньюкасл – Брайтон
|- : -
|11.05
|17:00
|
Тоттенхэм – Бернли
|- : -
|11.05
|17:00
|
Вест Хэм – Лутон Таун
|- : -
|11.05
|17:00
|
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|- : -
|11.05
|19:30
|
Нот. Форест – Челси
|- : -
|12.05
|18:30
|
МЮ – Арсенал
|- : -
|13.05
|22:00
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Коул Палмер
Челси
|21
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|20
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|27
|1
|9
|
|
Родри
Манчестер Сити
|31
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
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