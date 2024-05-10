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Сегодня, 11:51

Globe Soccer Awards назвал номинантов на звание лучшей команды 2024 года

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Реал».
Фото Reuters

Стали известны номинанты на звание лучшей команды 2024 года по версии Globe Soccer Awards.

В список включены 15 команд — 3 из АПЛ, 2 из итальянской серии А, 3 из испанской ла лиги, 3 из бундеслиги, 3 из французской лиги 1 и одна из чемпионата Португалии.

Список номинантов на звание лучшей команды 2024 года:

  1. «Арсенал»
  2. «Аталанта»
  3. «Барселона»
  4. «Байер»
  5. «Бавария»
  6. «Боруссия» Дортмунд
  7. «Брест»
  8. «Жирона»
  9. «Интер»
  10. «Ливерпуль»
  11. «Манчестер Сити»
  12. «Монако»
  13. «ПСЖ»
  14. «Реал»
  15. «Спортинг».

Действующим обладателем награды является «Манчестер Сити».. Global Soccer Awards ежегодно вручается футболистам и тренерам с 2011 года.

Ранее был опубликован список номинантов на звание лучшего игрока и тренера 2024 года.

Футбол
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Неделя

Алонсо, Анчелотти и Гвардиола претендуют на звание лучшего тренера года по версии Global Soccer Awards
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 36 26 5 5 88-28 83
2
 Ман. Сити 35 25 7 3 87-33 82
3
 Ливерпуль 36 23 9 4 81-38 78
4
 Астон Вилла 36 20 7 9 73-53 67
5
 Тоттенхэм 35 18 6 11 69-58 60
6
 Ньюкасл 35 17 5 13 78-56 56
7
 Челси 35 15 9 11 70-59 54
8
 МЮ 35 16 6 13 52-55 54
9
 Вест Хэм 36 13 10 13 56-70 49
10
 Борнмут 36 13 9 14 52-63 48
11
 Брайтон 35 12 11 12 53-57 47
12
 Вулверхэмптон 36 13 7 16 49-60 46
13
 Фулхэм 36 12 8 16 51-55 44
14
 Кр. Пэлас 36 11 10 15 49-57 43
15
 Эвертон 36 12 9 15 38-49 39
16
 Брентфорд 36 9 9 18 52-60 36
17
 Нот. Форест 36 8 9 19 45-63 29
18
 Лутон Таун 36 6 8 22 49-78 26
19
 Бернли 36 5 9 22 39-74 24
20
 Шеффилд Юн. 36 3 7 26 35-100 16
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.05 14:30
Фулхэм – Ман. Сити
 - : -
11.05 17:00
Борнмут – Брентфорд
 - : -
11.05 17:00
Эвертон – Шеффилд Юн.
 - : -
11.05 17:00
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
11.05 17:00
Тоттенхэм – Бернли
 - : -
11.05 17:00
Вест Хэм – Лутон Таун
 - : -
11.05 17:00
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 - : -
11.05 19:30
Нот. Форест – Челси
 - : -
12.05 18:30
МЮ – Арсенал
 - : -
13.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 20
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 27 1 9
Родри

Родри

Манчестер Сити

 31 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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