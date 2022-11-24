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Сегодня, 14:50

В «Реале» не переживают по поводу травмы Бензема на ЧМ-2022

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство «Реала» не переживает по поводу травмы нападающего Карима Бензема, сообщает испанский журналист Хорхе Пикон.

Перед стартом ЧМ-2022 у 34-летнего француза была диагностирована травма четырехглавой мышцы левого бедра, из-за которой он пропустит турнир.

По информации источника, в мадридском клубе уверены, что футболист примет участие в первом матче чемпионата Испании после ЧМ-2022 против «Вальядолида» 31 декабря.

В текущем сезоне Бензема сыграл 12 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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31.12 00:00
Атлетико – Эльче
 - : -
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Барселона – Эспаньол
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Бетис – Атлетик
 - : -
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Кадис – Альмерия
 - : -
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Сельта – Севилья
 - : -
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Хетафе – Мальорка
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Жирона – Р. Вальекано
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Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
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Вальядолид – Реал
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