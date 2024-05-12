Анчелотти заявил, что пока не думает о возможном переходе Мбаппе в «Реал»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможном переходе форварда Килиана Мбаппе. Летом нападающий «ПСЖ» станет свободным агентом.
— Это не та тема, которая интересует меня в данный момент. У нас еще много дел. Мы играли сегодня, а теперь пришло время отпраздновать титул с нашими болельщиками.
После этого у нас еще будет много игр. До 1 июня у нас есть о чем подумать, — цитирует Анчелотти Real France.
Француз объявил об уходе из «ПСЖ» в пятницу, 10 мая. 25-летний игрок покинет команду на правах свободного агента.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|35
|28
|6
|1
|78-22
|90
|
2
|Жирона
|35
|23
|6
|6
|75-44
|75
|
3
|Барселона
|34
|22
|7
|5
|70-43
|73
|
4
|Атлетико
|34
|21
|4
|9
|63-39
|67
|
5
|Атлетик
|35
|17
|11
|7
|57-35
|62
|
6
|Р. Сосьедад
|34
|14
|12
|8
|48-35
|54
|
7
|Бетис
|34
|13
|13
|8
|43-39
|52
|
8
|Вильярреал
|35
|13
|9
|13
|59-60
|48
|
9
|Валенсия
|34
|13
|8
|13
|37-39
|47
|
10
|Хетафе
|34
|10
|13
|11
|41-47
|43
|
11
|Алавес
|35
|11
|9
|15
|34-40
|42
|
12
|Севилья
|35
|10
|11
|14
|47-49
|41
|
13
|Осасуна
|35
|11
|7
|17
|39-53
|40
|
14
|Лас-Пальмас
|35
|10
|7
|18
|30-44
|37
|
15
|Мальорка
|35
|7
|14
|14
|28-40
|35
|
16
|Сельта
|34
|8
|10
|16
|40-52
|34
|
17
|Р. Вальекано
|34
|7
|13
|14
|27-43
|34
|
18
|Кадис
|34
|4
|14
|16
|23-49
|26
|
19
|Гранада
|35
|4
|9
|22
|36-68
|21
|
20
|Альмерия
|34
|2
|11
|21
|33-67
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.05
|22:00
|
Алавес – Жирона
|2 : 2
|11.05
|15:00
|
Мальорка – Лас-Пальмас
|1 : 0
|11.05
|17:15
|
Вильярреал – Севилья
|3 : 2
|11.05
|19:30
|
Гранада – Реал
|0 : 4
|11.05
|22:00
|
Атлетик – Осасуна
|2 : 2
|12.05
|15:00
|
Кадис – Хетафе
|- : -
|12.05
|17:15
|
Атлетико – Сельта
|- : -
|12.05
|19:30
|
Валенсия – Р. Вальекано
|- : -
|12.05
|22:00
|
Бетис – Альмерия
|- : -
|13.05
|22:00
|
Барселона – Р. Сосьедад
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|20
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|19
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|18
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|13
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|26
|2
|3
|
|
Санти Комесанья
Вильярреал
|24
|1
|6
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