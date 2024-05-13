Мамардашвили: «Я бы хотел остаться в «Валенсии»

Вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили поделился мнением о своем будущем в клубе.

«Я бы хотел остаться в «Валенсии» , но не знаю своего будущего. Посмотрим, что произойдет», — приводит слова Мамардашвили Movistar

Ранее сообщалось об интересе к 23-летним грузином со стороны европейских клубов.

В текущем сезоне Мамардашвили 33 матча в ла лиге, в которых 12 раз сыграл на ноль и пропустил 35 мячей.