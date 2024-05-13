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Мамардашвили: «Я бы хотел остаться в «Валенсии»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили поделился мнением о своем будущем в клубе.

«Я бы хотел остаться в «Валенсии» , но не знаю своего будущего. Посмотрим, что произойдет», — приводит слова Мамардашвили Movistar

Ранее сообщалось об интересе к 23-летним грузином со стороны европейских клубов.

В текущем сезоне Мамардашвили 33 матча в ла лиге, в которых 12 раз сыграл на ноль и пропустил 35 мячей.

ФК Валенсия
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 Жирона 35 23 6 6 75-44 75
3
 Барселона 34 22 7 5 70-43 73
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 Атлетико 35 22 4 9 64-39 70
5
 Атлетик 35 17 11 7 57-35 62
6
 Бетис 35 14 13 8 46-41 55
7
 Р. Сосьедад 34 14 12 8 48-35 54
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 Валенсия 35 13 9 13 37-39 48
9
 Вильярреал 35 13 9 13 59-60 48
10
 Хетафе 35 10 13 12 41-48 43
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 Алавес 35 11 9 15 34-40 42
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 Севилья 35 10 11 14 47-49 41
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 Осасуна 35 11 7 17 39-53 40
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 Лас-Пальмас 35 10 7 18 30-44 37
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 Мальорка 35 7 14 14 28-40 35
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 Р. Вальекано 35 7 14 14 27-43 35
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 Сельта 35 8 10 17 40-53 34
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 Кадис 35 5 14 16 24-49 29
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