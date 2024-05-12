«Кадис» дома победил «Хетафе» в ла лиге

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«Кадис» на своем поле одержал победу над «Хетафе» в матче 35-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 35-й минуте с пенальти забил Рубен Алькарас.

«Кадис» (29 очков) занимает 18-е место в ла лиге. «Хетафе» (43) идет десятым в турнирной таблице.