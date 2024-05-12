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Сегодня, 17:05

«Кадис» дома победил «Хетафе» в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Кадис» на своем поле одержал победу над «Хетафе» в матче 35-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 35-й минуте с пенальти забил Рубен Алькарас.

«Кадис» (29 очков) занимает 18-е место в ла лиге. «Хетафе» (43) идет десятым в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 35-й тур
12 мая, 15:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
1:0
Хетафе

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Кадис
ФК Хетафе
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 35 28 6 1 78-22 90
2
 Жирона 35 23 6 6 75-44 75
3
 Барселона 34 22 7 5 70-43 73
4
 Атлетико 34 21 4 9 63-39 67
5
 Атлетик 35 17 11 7 57-35 62
6
 Р. Сосьедад 34 14 12 8 48-35 54
7
 Бетис 34 13 13 8 43-39 52
8
 Вильярреал 35 13 9 13 59-60 48
9
 Валенсия 34 13 8 13 37-39 47
10
 Хетафе 35 10 13 12 41-48 43
11
 Алавес 35 11 9 15 34-40 42
12
 Севилья 35 10 11 14 47-49 41
13
 Осасуна 35 11 7 17 39-53 40
14
 Лас-Пальмас 35 10 7 18 30-44 37
15
 Мальорка 35 7 14 14 28-40 35
16
 Сельта 34 8 10 16 40-52 34
17
 Р. Вальекано 34 7 13 14 27-43 34
18
 Кадис 35 5 14 16 24-49 29
19
 Гранада 35 4 9 22 36-68 21
20
 Альмерия 34 2 11 21 33-67 17
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38 тур
10.05 22:00
Алавес – Жирона
 2 : 2
11.05 15:00
Мальорка – Лас-Пальмас
 1 : 0
11.05 17:15
Вильярреал – Севилья
 3 : 2
11.05 19:30
Гранада – Реал
 0 : 4
11.05 22:00
Атлетик – Осасуна
 2 : 2
12.05 15:00
Кадис – Хетафе
 1 : 0
12.05 17:15
Атлетико – Сельта
 - : -
12.05 19:30
Валенсия – Р. Вальекано
 - : -
12.05 22:00
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 - : -
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