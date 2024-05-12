«Кадис» дома победил «Хетафе» в ла лиге
«Кадис» на своем поле одержал победу над «Хетафе» в матче 35-го тура испанской ла лиги — 1:0.
Единственный гол на 35-й минуте с пенальти забил Рубен Алькарас.
«Кадис» (29 очков) занимает 18-е место в ла лиге. «Хетафе» (43) идет десятым в турнирной таблице.
Источник: Таблица ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|35
|28
|6
|1
|78-22
|90
|
2
|Жирона
|35
|23
|6
|6
|75-44
|75
|
3
|Барселона
|34
|22
|7
|5
|70-43
|73
|
4
|Атлетико
|34
|21
|4
|9
|63-39
|67
|
5
|Атлетик
|35
|17
|11
|7
|57-35
|62
|
6
|Р. Сосьедад
|34
|14
|12
|8
|48-35
|54
|
7
|Бетис
|34
|13
|13
|8
|43-39
|52
|
8
|Вильярреал
|35
|13
|9
|13
|59-60
|48
|
9
|Валенсия
|34
|13
|8
|13
|37-39
|47
|
10
|Хетафе
|35
|10
|13
|12
|41-48
|43
|
11
|Алавес
|35
|11
|9
|15
|34-40
|42
|
12
|Севилья
|35
|10
|11
|14
|47-49
|41
|
13
|Осасуна
|35
|11
|7
|17
|39-53
|40
|
14
|Лас-Пальмас
|35
|10
|7
|18
|30-44
|37
|
15
|Мальорка
|35
|7
|14
|14
|28-40
|35
|
16
|Сельта
|34
|8
|10
|16
|40-52
|34
|
17
|Р. Вальекано
|34
|7
|13
|14
|27-43
|34
|
18
|Кадис
|35
|5
|14
|16
|24-49
|29
|
19
|Гранада
|35
|4
|9
|22
|36-68
|21
|
20
|Альмерия
|34
|2
|11
|21
|33-67
|17
Результаты / календарь
1 тур
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3 тур
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22 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.05
|22:00
|
Алавес – Жирона
|2 : 2
|11.05
|15:00
|
Мальорка – Лас-Пальмас
|1 : 0
|11.05
|17:15
|
Вильярреал – Севилья
|3 : 2
|11.05
|19:30
|
Гранада – Реал
|0 : 4
|11.05
|22:00
|
Атлетик – Осасуна
|2 : 2
|12.05
|15:00
|
Кадис – Хетафе
|1 : 0
|12.05
|17:15
|
Атлетико – Сельта
|- : -
|12.05
|19:30
|
Валенсия – Р. Вальекано
|- : -
|12.05
|22:00
|
Бетис – Альмерия
|- : -
|13.05
|22:00
|
Барселона – Р. Сосьедад
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|20
|
|
Александр Серлот
Вильярреал
|19
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|18
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|13
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|10
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|26
|2
|3
|
|
Санти Комесанья
Вильярреал
|24
|1
|6
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