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Сегодня, 13:45

Игроки сборной Германии обвиняли тренера в кумовстве и не хотели закрывать рты? Кажется, в команде был серьезный конфликт

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
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Игроки сборной Германии и Ханс-Дитер Флик.
Фото Reuters
Мануэль Нойер.
Фото Reuters
Леон Горецка и Ханс-Дитер Флик.
Фото Reuters
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Пошли по пути Бельгии.

Сборная Бельгии до недавнего момента казалась самой склочной командой на чемпионате мира в Катаре. Бельгийские лидеры переругались между собой и в итоге не смогли даже выйти из группы. Но похоже, что «Красные дьяволы» — не единственная команда на ЧМ, раздевалка которой разделилась на два лагеря. Примечательно, что и немцы в итоге не смогли выйти в плей-офф.

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Итак, издание Bild выкатило целый список разногласий внутри сборной Германии на чемпионате мира. Упирается все в фигуру главного тренера Ханса-Дитера Флика. Он, согласно инсайду, своими решениями разозлил ряд футболистов, в том числе Кая Хаверца, Илкая Гюндогана и Марка-Андре тер Штегена.

Сообщается, что проблемы возникли перед первым матчем на турнире, в котором Германия проиграла Японии, а перед стартом игры футболисты прикрыли рты руками. ФИФА запретила сборным выходить на игры в радужных повязках One Love, что вызвало дискуссии в команде накануне игры. Мануэль Нойер и Леон Горецка особенно настаивали на том, что нужно показать жест протеста. Отмечается, что несколько игроков не хотели принимать участие в каких-либо политических заявлениях.

Мануэль Нойер. Фото Reuters
Мануэль Нойер.
Фото Reuters

Но разногласия в команде возникали и по футбольным моментам. Bild пишет, что Илкай Гюндоган был в ярости от решения заменить его в игре с Японией. После выхода вместо него Горецки Германия потеряла контроль в центре поля. Ряд футболистов считают, что тренировавший ранее «Баварию» Флик по-особенному относится к футболистам, с которыми работал в Мюнхене. Хаверц и тер Штеген в свою очередь недовольны количеством игрового времени, последний и вовсе давно считает, что больше Нойера заслуживает занимать место в воротах. Не поняли многие и решение сделать козлом отпущения после поражения от Японии молодого защитника Нико Шлоттербека. В то же время особым доверием пользовался Никлас Зюле, проведший в итоге очень слабый турнир.

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Многие болельщики солидарны с предъявляемыми Флику претензиями. «Неудивительно, что ребята из «Баварии» возглавляют сборную Германии. Сколько ошибок совершит Нойер, прежде чем другой вратарь получит шанс? Мюллер был бесполезен для сборной, но выходил в старте в большинстве игр», — пишет пользователь Kawhi420.

«Клоп или Томас Тухель были бы отличными вариантами для будущего тренера сборной Германии. Старые игроки должны уйти в отставку», — считает JTG07.

«Справедливо, но разве Германия не благоволила мюнхенским игрокам с самого начала ЧМ? Совсем не новость», — пишет Winston.

«Создается впечатление, что вместо того, чтобы сосредоточиться на работе, они тратят время на то, чтобы понять, какое бессмысленное действие, сигнализирующее о добродетели, они могут совершить», — резюмирует Richard.

Леон Горецка и Ханс-Дитер Флик. Фото Reuters
Леон Горецка и Ханс-Дитер Флик.
Фото Reuters

До последнего времени позиция Ханси Флика в сборной и правда были очень шаткими. Недавно пост спортивного директора федерации покинул Оливер Бирхофф, главный протекционист Флика в немецком футболе.

Тренер после увольнения менеджера заявил: «Моей тренерской команде и мне в данный момент трудно представить, как можно восполнить пробел, образовавшийся после ухода Оливера, как в профессиональном, так и в личном плане. Лично для меня Оливер был моим первым контактом и другом в команде. Нашей общей целью был проект Евро-2024 в Германии».

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Тем не менее после двухчасового кризисного саммита с участием президента немецкого футбольного союза и председателя наблюдательного совета было принято решение оставить Флика на должности главного тренера. Тренер заявил: «Мой тренерский штаб и я с оптимизмом смотрим на чемпионат Европы в нашей стране. Мы как команда можем сделать намного больше, чем показали в Катаре. Мы упустили прекрасную возможность, но извлечем из этого уроки».

Илкай Гюндоган
Мануэль Нойер
Марк-Андре тер Штеген
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Германии по футболу
Ханс Флик
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