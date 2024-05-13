Кержаков: «Стажировка в «Севилье» завершилась, все прошло прекрасно»

Российский тренер, бывший нападающий сборной России Александр Кержаков рассказал «СЭ» о стажировке в «Севилье».

«Она завершилась. Все прошло прекрасно и познавательно. С точки зрения памяти, все отлично. Появились и новые впечатления от того, как развивается клуб при новом тренере, спортивном директоре, президенте. Наблюдал за тренировочным процессом, матчами. Имел долгую беседу с главным тренером, где задавал все интересующие меня вопросы по микроциклам, по подготовительному периоду. У меня были и тактические вопросы, и про взаимодействие с помощниками. Все, что касается игры», — сказал Кержаков «СЭ».

В качестве игрока Кежаков выступал за «Зенит», «Севилью», московское «Динамо» и «Цюрих». С испанской командой он стал обладателем Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории «Зенита» (161 гол) и сборной России (совместно с Дзюбой, у обоих по 30 голов).

Тренерскую карьеру он начал в 2018 году в юношеской сборной России (до 17 лет). Затем он возглавлял «Томь», «Нижний Новгород», «Кармиотисс» и сербский «Спартак», который покинул в ноябре 2023 года.