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Кержаков: «Стажировка в «Севилье» завершилась, все прошло прекрасно»

Кержаков поделился впечатлениями от стажировки в «Севилье»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Российский тренер, бывший нападающий сборной России Александр Кержаков рассказал «СЭ» о стажировке в «Севилье».

«Она завершилась. Все прошло прекрасно и познавательно. С точки зрения памяти, все отлично. Появились и новые впечатления от того, как развивается клуб при новом тренере, спортивном директоре, президенте. Наблюдал за тренировочным процессом, матчами. Имел долгую беседу с главным тренером, где задавал все интересующие меня вопросы по микроциклам, по подготовительному периоду. У меня были и тактические вопросы, и про взаимодействие с помощниками. Все, что касается игры», — сказал Кержаков «СЭ».

В качестве игрока Кежаков выступал за «Зенит», «Севилью», московское «Динамо» и «Цюрих». С испанской командой он стал обладателем Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории «Зенита» (161 гол) и сборной России (совместно с Дзюбой, у обоих по 30 голов).

Тренерскую карьеру он начал в 2018 году в юношеской сборной России (до 17 лет). Затем он возглавлял «Томь», «Нижний Новгород», «Кармиотисс» и сербский «Спартак», который покинул в ноябре 2023 года.

Александр Кержаков
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 35 28 6 1 78-22 90
2
 Жирона 35 23 6 6 75-44 75
3
 Барселона 34 22 7 5 70-43 73
4
 Атлетико 35 22 4 9 64-39 70
5
 Атлетик 35 17 11 7 57-35 62
6
 Бетис 35 14 13 8 46-41 55
7
 Р. Сосьедад 34 14 12 8 48-35 54
8
 Валенсия 35 13 9 13 37-39 48
9
 Вильярреал 35 13 9 13 59-60 48
10
 Хетафе 35 10 13 12 41-48 43
11
 Алавес 35 11 9 15 34-40 42
12
 Севилья 35 10 11 14 47-49 41
13
 Осасуна 35 11 7 17 39-53 40
14
 Лас-Пальмас 35 10 7 18 30-44 37
15
 Мальорка 35 7 14 14 28-40 35
16
 Р. Вальекано 35 7 14 14 27-43 35
17
 Сельта 35 8 10 17 40-53 34
18
 Кадис 35 5 14 16 24-49 29
19
 Гранада 35 4 9 22 36-68 21
20
 Альмерия 35 2 11 22 35-70 17
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38 тур
10.05 22:00
Алавес – Жирона
 2 : 2
11.05 15:00
Мальорка – Лас-Пальмас
 1 : 0
11.05 17:15
Вильярреал – Севилья
 3 : 2
11.05 19:30
Гранада – Реал
 0 : 4
11.05 22:00
Атлетик – Осасуна
 2 : 2
12.05 15:00
Кадис – Хетафе
 1 : 0
12.05 17:15
Атлетико – Сельта
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Чими Авила

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