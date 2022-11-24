Иньеста отреагировал на сравнения с хавбеком «Барселоны» Педри

Экс-игрок «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением по поводу сравнения его с хавбеком каталонцев Педри. С 2018 года хавбек играет в Японии в составе «Виссел Кобе».

«Иньеста есть Иньеста, а Педри есть Педри. Мы совершенно разные футболисты. Мне очень нравится Педри. Особенно то, как он двигается на поле и ведет себя с мячом», -передает слова футболиста Barca Universal.

38-летний Иньеста играл в каталонском клубе с 2002 по 2018 год. Педри выступает в «Барселоне» с 2020 года.