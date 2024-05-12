Гол де Пауля принес «Атлетико» победу над «Сельтой»

«Атлетико» на своем поле обыграл «Сельту» в матче 35-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 84-й минуте забил полузащитник «матрасников» Родриго де Пауль.

«Атлетико» (70 очков) занимает четвертое место в ла лиге. Команда Диего Симеоне сократила отставание от «Барселоны», идущей второй, до трех очков, но у каталонцев есть игра в запасе.

«Сельта» (34) идет 16-й в турнирной таблице.