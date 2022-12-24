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Сегодня, 12:18

Кавани и Хименес могут быть дисквалифицированы на 6 месяцев из-за скандала на ЧМ-2022

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Эдинсон Кавани.
Фото Reuters

Футболисты сборной Уругвая Эдинсон Кавани и Хосе Мария Хименес могут быть дисквалифицированы ФИФА на срок до шести месяцев. Об этом сообщает RMC Sport.

Сборная Уругвая не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира в Катаре проиграв Гане (0:2). Уругвайцы могли выйти из группы, если бы забил один мяч, за счет разницы мячей, однако судья не поставил пенальти в ворота африканской команды в самой концовке встречи. После этого Кавани пнул монитор VAR, а Хименес случайно ударил представителя ФИФА.

ФИФА проинформировала Федерацию футбола Уругвая, что у неё есть время до 9 января, чтобы представить свою версию событий. Окончательное решение Дисциплинарного комитета ФИФА будет известно не раньше конца февраля.

Отмечается, что у ФИФА есть два варианта для наказания сборной Уругвая. Если организация применит пункт 12.3, то игроки получат дисквалификацию на 10-15 матчей национальной команды, а в случае применения пункта 12.4 игроки не смогут играть не только за сборную Уругвая, но и за свои клубы — Кавани за «Валенсию», а Хименес за «Атлетико».

Защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес (слева) после матча. Уругваец Хименес пошел вразнос — назвал ФИФА «кучкой ублюдков» и ударил чиновника. Какие будут последствия?

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/coupe-du-monde/cavani-et-gimenez-pourraient-etre-suspendus-six-mois-apres-leur-craquage-lors-de-ghana-uruguay_AV-202212240064.html
Хосе Хименес
Эдинсон Кавани
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Уругвая по футболу
ФИФА
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