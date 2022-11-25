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«Атлетико» претендует на защитника «Наполи» Кима Мин Джэ

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Атлетико» рассматривает возможность приобретения защитника «Наполи» Кима Мин Чжэ.

Как сообщает Fichajes, испанская команда намерена усилить свою заднюю линию перед сезоном-2023/24. Они считают, что 26-летний игрок из Южной Кореи станет хорошим дополнением к их команде.

В текущем сезоне Ким Мин Чжэ сыграл за «Наполи» 20 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Fichajes
Футбол
ФК Атлетико
ФК Наполи
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 Реал 14 11 2 1 33-14 35
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 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
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 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
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 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
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 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
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 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
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 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
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 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
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Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 00:00
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 - : -
31.12 00:00
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