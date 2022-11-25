«Атлетико» претендует на защитника «Наполи» Кима Мин Джэ
«Атлетико» рассматривает возможность приобретения защитника «Наполи» Кима Мин Чжэ.
Как сообщает Fichajes, испанская команда намерена усилить свою заднюю линию перед сезоном-2023/24. Они считают, что 26-летний игрок из Южной Кореи станет хорошим дополнением к их команде.
В текущем сезоне Ким Мин Чжэ сыграл за «Наполи» 20 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Источник: Fichajes
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|5
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|7
|13-21
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|
13
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|14
|5
|1
|8
|16-22
|16
|
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|14
|4
|4
|6
|20-22
|16
|
15
|Хетафе
|14
|3
|5
|6
|12-20
|14
|
16
|Эспаньол
|14
|2
|6
|6
|16-22
|12
|
17
|Сельта
|14
|3
|3
|8
|14-26
|12
|
18
|Севилья
|14
|2
|5
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|13-22
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|
19
|Кадис
|14
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|
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|Эльче
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|31.12
|00:00
|
Атлетико – Эльче
|- : -
|31.12
|00:00
|
Барселона – Эспаньол
|- : -
|31.12
|00:00
|
Бетис – Атлетик
|- : -
|31.12
|00:00
|
Кадис – Альмерия
|- : -
|31.12
|00:00
|
Сельта – Севилья
|- : -
|31.12
|00:00
|
Хетафе – Мальорка
|- : -
|31.12
|00:00
|
Жирона – Р. Вальекано
|- : -
|31.12
|00:00
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|- : -
|31.12
|00:00
|
Вальядолид – Реал
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|31.12
|00:00
|
Вильярреал – Валенсия
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ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|8
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|8
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
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|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|12
|2
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|7
|2
|0
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|12
|1
|6
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