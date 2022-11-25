«Атлетико» претендует на защитника «Наполи» Кима Мин Джэ

«Атлетико» рассматривает возможность приобретения защитника «Наполи» Кима Мин Чжэ.

Как сообщает Fichajes, испанская команда намерена усилить свою заднюю линию перед сезоном-2023/24. Они считают, что 26-летний игрок из Южной Кореи станет хорошим дополнением к их команде.

В текущем сезоне Ким Мин Чжэ сыграл за «Наполи» 20 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.